Lanzamiento del token WLFI: qué esperar el 1 de septiembre

Prepárate para el muy esperado lanzamiento del token WLFI de World Liberty Financial en el mundo de las criptomonedas, respaldado por Donald Trump. Binance Futures ya ha iniciado las operaciones previas al mercado, desvelando lo que nos aguarda en el gran día.

El lanzamiento cauteloso del token WLFI

El 1 de septiembre marca el día clave para el lanzamiento del token WLFI, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, World Liberty Financial está adoptando un enfoque prudente, liberando únicamente el 20% de las asignaciones de preventa en el momento del lanzamiento.

$WLFI | @worldlibertyfi to become tradable on September 1st. Here's what we know 👇 ▶️ Network: $ETH

▶️ Initial unlock: 20% for early supporters

▶️ 80% unlock subject to governance vote

▶️ No initial unlocks for founders, team, advisors and investors

▶️ Availability on launch:… pic.twitter.com/1VqhGOGCUx — crypto.news (@cryptodotnews) August 23, 2025

Los inversores que participaron en las rondas de preventa a 0,015 y 0,05 dólares el año pasado podrán finalmente reclamar sus tokens WLFI. No obstante, las asignaciones restantes permanecerán bloqueadas bajo un plan de liberación gradual. La compañía tiene previsto desbloquear el 80% restante solo después de una votación de gobernanza comunitaria, otorgando a los poseedores de tokens influencia directa sobre el suministro.

Un sistema de bloqueo seguro para reclamar tokens

Para gestionar el despliegue de tokens, World Liberty Financial ha implementado una función denominada Lockbox. Este sistema se encargará de todas las reclamaciones de tokens WLFI. A partir del 25 de agosto, los inversores de la preventa deben activar sus carteras a través de este sistema antes de que los tokens les sean transferidos.

La empresa ha sometido este sistema a auditoría por parte de la firma de seguridad blockchain Cyfrin, que confirmó que solo el código verificado gobierna las reclamaciones. Esto previene retrasos y ofrece una experiencia simultánea a todos los operadores el día del lanzamiento.

Demanda temprana visible en Binance Futures

Mientras tanto, Binance Futures ya ha abierto las operaciones de pre-mercado para un contrato perpetuo WLFIUSDT con apalancamiento de hasta 5x. Esta cotización permite a los operadores especular sobre el precio de WLFI incluso antes de que comience el comercio al contado en septiembre.

Binance Futures launched the USDⓈ-M $WLFI Perpetual Contract at 🗓August 23 2025, 08:30 (UTC) Read more 👇 https://t.co/GnrmNXFmCg — Binance Futures (@BinanceFutures) August 23, 2025

En resumen, el lanzamiento del token WLFI de World Liberty Financial, con el respaldo de Donald Trump, ya está generando un interés considerable en el universo de las criptomonedas. Con un enfoque cauteloso para el desbloqueo de tokens y la apertura temprana de operaciones en Binance Futures, las oportunidades de inversión en este nuevo token parecen prometedoras.

Bitcoin Hyper entra en escena como alternativa

Paralelamente al lanzamiento de WLFI, Bitcoin Hyper se perfila como otra opción interesante dentro del ecosistema de tokens respaldados por figuras políticas. Este proyecto, que también busca capitalizar el creciente interés por las criptomonedas en el ámbito político estadounidense, presenta características técnicas diferenciadas que podrían atraer a inversores en busca de diversificación.

A diferencia del enfoque gradual de World Liberty Financial, Bitcoin Hyper planea una estrategia de lanzamiento más agresiva, con mayor liquidez inicial disponible para los primeros adoptantes. Los analistas del sector sugieren que esta dinámica competitiva entre proyectos similares podría beneficiar al conjunto del mercado, generando mayor atención mediática y flujos de capital hacia este nicho específico.

