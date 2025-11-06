Las 3 criptomonedas para comprar durante el desplome del mercado

Los desplomes cripto suelen ser la ocasión perfecta para invertir en tokens a precios reducidos. Los traders experimentados saben que comprar en rojo es frecuentemente una estrategia ganadora, ya que resulta preferible comprar bajo para vender en verde.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper es una Layer-2 para Bitcoin, actualmente en preventa. Se trata de una de las ICO más populares del año, habiendo recaudado ya más de 25 millones de dólares. Esto, cuando aún quedan algunas semanas antes del lanzamiento del token $HYPER en el mercado.

El momento podría ser perfecto para el proyecto, ya que el final de la preventa podría coincidir con el regreso del bull run. La llegada del token al mercado podría así beneficiarse de la euforia de los inversores y del apetito de estos últimos por los activos de riesgo que son los memecoins.

Además, Bitcoin Hyper presenta fundamentos sólidos. Utiliza la Solana Virtual Machine para mejorar el rendimiento de la blockchain de Bitcoin. Los usuarios pueden así disfrutar de velocidades de transacción elevadas y costes operativos reducidos.

Las próximas semanas podrían ver a Bitcoin Hyper consolidarse entre las gratas sorpresas del año, siempre que el mercado recupere el color verde.

Maxi Doge

El memecoin Maxi Doge apuesta por los códigos apreciados por los traders degens para seducir y reunir a una amplia comunidad. Así, encontramos referencias al trading con apalancamiento, a las bebidas energéticas y a los botes de proteína para hacer musculación.

Presentándose como un Dogecoin con esteroides, el proyecto tiene las bazas necesarias para imponerse entre las nuevas criptomonedas que importan. Porque además de su humor, también propone rendimientos de staking elevados, accesibles desde ya.

Si el bull run se reanuda y los memecoins vuelven a la primera línea, Maxi Doge será uno de los proyectos mejor posicionados para aprovecharlo. Incluso puede aspirar a conocer una trayectoria similar a la de Dogecoin, el líder indiscutible de la familia de las cripto memes.

XRP

También hemos decidido incluir a XRP. En efecto, el token de Ripple ha experimentado una caída importante desde este verano, cuando había batido su máximo histórico en julio. Entonces había alcanzado los 3,65 dólares. Este martes cotizaba en torno a los 2,25 dólares, es decir, cerca de un 30% menos.

Mientras que numerosos analistas consideran que el mercado cripto atraviesa una fase de corrección antes del regreso del bull run, XRP presenta así un margen de progresión importante. Incluso se puede imaginar verlo buscar los 5 dólares, puesto que se esperan numerosas noticias positivas.

La llegada de los ETF al contado de XRP podría atraer notablemente importantes inversiones institucionales, permitiendo de paso a los inversores tradicionales exponerse al token de Ripple. Bien situado en el top 10 cripto, XRP puede potencialmente superar a Ethereum para imponerse como el líder de las altcoins.