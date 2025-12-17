La Navidad se acerca a pasos agigantados, y es momento de preguntarse cuáles serán las criptomonedas que encontraremos bajo el árbol. Nos hemos planteado cuáles son las mejores criptomonedas por debajo de un euro para adquirir desde ya, con la esperanza de hacerse rico en la Navidad de 2026.

Nuestra selección reúne tokens en preventa y una criptomoneda prometedora. Podrían dar mucho que hablar cuando el mercado alcista retome impulso.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper es la preventa más popular del momento, con casi 30 millones de dólares recaudados en cuestión de pocos meses. Y es bastante probable que el entusiasmo cobre mayor fuerza cuando el token se lance en los exchanges.

El proyecto presenta numerosas ventajas y una utilidad auténtica. Se trata de una capa 2 para Bitcoin que permite mejorar considerablemente el rendimiento de la cadena de bloques número uno. Para ello, Bitcoin Hyper utiliza la Solana Virtual Machine (SVM), cuyas capacidades extraordinarias ya están más que demostradas.

Así, la red Bitcoin Hyper resulta especialmente aconsejable para aplicaciones DeFi o de juegos que implican volúmenes de transacciones muy elevados. Además, permite reducir considerablemente el coste de las transacciones, lo que puede suponer al final un ahorro sustancial. Se trata sin duda de una de las criptomonedas con gran potencial que hay que vigilar de cara a la Navidad.

Maxi Doge

Maxi Doge es también un proyecto en preventa, procedente de la gran familia de los tokens DOGE. Se presenta como un Dogecoin vitaminado y pretende seguir los pasos de su glorioso antecesor.

Para lograrlo, despliega un humor demoledor que agradará especialmente a la comunidad de traders arriesgados, aficionados al apalancamiento y a las apuestas de riesgo. Encontramos referencias a las bebidas energéticas, al culturismo y a las velas verdes que se disparan, todo lo que forma parte del día a día de los traders más audaces.

La preventa de Maxi Doge continuará unas cuantas semanas más, y todavía se está a tiempo de sumarse a la aventura. Si arranca una nueva temporada de memecoins después de Navidad, el token $MAXI podría consolidarse como una de las gratas sorpresas de 2026.

Sei

Para completar esta selección de criptomonedas por debajo de 1 euro, hemos elegido SEI. Este token lanzado en 2023 ha sido diseñado para exchanges descentralizados, las finanzas descentralizadas y el trading de alta frecuencia.

Su infraestructura de capa 1 ofrece prestaciones excepcionales, tanto en términos de rapidez como de fiabilidad, al tiempo que propone costes de transacción muy bajos.

El proyecto seduce especialmente a los institucionales, que elogian su escalabilidad y su estabilidad. Está bien posicionado para imponerse en el ecosistema cripto, mientras que la adopción institucional debería acelerarse en 2026.

Ya instalado en el Top 50 de las criptomonedas, SEI tiene las cartas necesarias para convertirse en una criptomoneda del Top 20, o incluso más arriba, durante los próximos meses. Sería sensato encontrarla bajo el árbol de Navidad.