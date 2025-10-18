Las 3 criptomonedas que comprar antes de fin de año para hacerse rico

Ya habréis leído titulares de artículos que os prometen ganancias desorbitadas en un abrir y cerrar de ojos. Sigamos el juego, proponiendo tres criptomonedas con potencial para dispararse antes de que acabe el año.

Atención: esto no es ninguna promesa. Acabamos de verlo: el mercado es tan caprichoso como volátil. Todo puede dar un vuelco en cuestión de pocas horas.

Bitcoin Hyper (HYPER): la ambiciosa Layer-2 que quiere desbloquear Bitcoin

Bitcoin Hyper se presenta como una solución Layer-2 destinada a hacer que la red Bitcoin sea más rápida, programable y compatible con DeFi.

El equipo responsable habla de un entorno de ejecución (SVM / Solana Virtual Machine) y de un sistema de anclaje en la cadena de Bitcoin para garantizar seguridad y compatibilidad.

Si el proyecto cumple sus promesas, Bitcoin HYPER permitirá la ejecución de aplicaciones y pagos rápidos respaldados por BTC. Dicho de otro modo, las transacciones cotidianas podrán realizarse en un instante, lo que sacará a Bitcoin de su simple función de reserva de valor.

Comprenderéis entonces por qué Bitcoin Hyper encierra un increíble potencial de apalancamiento, tanto a corto como a largo plazo. Los inversores, por cierto, no se equivocan: HYPER cuenta con una fuerte exposición mediática y captaciones significativas en preventa.

Ethereum (ETH): el motor de las aplicaciones

Ethereum es mucho más que un token: es una plataforma DeFi de pleno derecho. Entre la reducción de la oferta y las mejoras de capas, ETH concentra gran parte de la demanda DeFi y de la tokenización.

Varios informes recientes estiman además que una dinámica alcista a corto y medio plazo podría intensificarse si las actualizaciones continúan y los flujos siguen siendo favorables.

Entre los activos de Ethereum destacan especialmente un fuerte valor de utilidad (a través, entre otros elementos, de los contratos inteligentes), una oferta reducida (relativa a los mecanismos de quema) y múltiples casos de uso que favorecen la demanda a largo plazo.

Para quien espere obtener una clara plusvalía en la inversión cripto, merece la pena estar atento a la cotización del token en los exchanges.

Solana (SOL): un apalancamiento enorme si la adopción continúa

Solana ha sido la gran promesa de las cadenas rápidas y de comisiones bajas. Los datos de octubre muestran además volúmenes y una recuperación del interés entre los inversores. Si esta tendencia se acentúa, SOL podría así surfear una altseason hasta lograr un rendimiento superior.

Considerado durante mucho tiempo como un «Ethereum killer», Solana ha sido superado recientemente por BNB, pero puede aspirar a imponerse como un altcoin de referencia a largo plazo. Podría tratarse por tanto de una apuesta interesante para los inversores.

Es innegable: el universo de las criptomonedas sabe generar muy bien acuerdos beneficiosos para todos.

