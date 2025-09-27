Las 4 mejores criptomonedas por debajo de 1 euro que comprar antes de 2026

Con el final del año cada vez más cerca, podría resultar inteligente tomar posiciones desde ahora pensando en 2026. Bajo esta perspectiva, hemos seleccionado cuatro criptomonedas por debajo de 1 euro que merecen una compra inmediata.

Bitcoin Hyper, Maxi Doge, XRP… algunas se encuentran todavía en fase de preventa, mientras que otras ya son tokens consolidados en el mercado. Para cada una de estas criptomonedas, analizamos sus fortalezas y el potencial de crecimiento asociado al proyecto.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper se presenta como una Layer-2 para Bitcoin que promete mejorar sustancialmente el rendimiento de la blockchain líder del mercado. El proyecto aprovecha la Solana Virtual Machine (SVM) para ofrecer velocidades de transacción ultrarrápidas junto con costes reducidos, todo ello manteniendo el elevado nivel de seguridad que caracteriza a la blockchain de Bitcoin.

La preventa actualmente en curso ya ha conseguido seducir a un gran número de inversores, logrando recaudar más de 18 millones de dólares. Existe una alta probabilidad de que continúe manteniendo este ritmo hasta el final del proceso. Esto hace presagiar un lanzamiento exitoso en los exchanges dentro de unas semanas, especialmente si Bitcoin retoma su tendencia alcista.

Aún queda tiempo para sumarse a esta aventura y adquirir tokens por debajo de 1 euro, dado que actualmente se comercializan a 0,012975 dólares. Se trata de un precio que irá incrementándose progresivamente hasta el final de la fase de preventa.

Maxi Doge

El proyecto Maxi Doge representa el último miembro de la extensa familia de tokens inspirados en Shiba Inu, con la ambición de replicar el éxito de su modelo y hermano mayor, Dogecoin.

Para conseguirlo, propone una versión «vitaminada» de DOGE, basada en bebidas energéticas y proteínas. Juega así con un humor que sin duda atraerá a los traders más arriesgados y a los aficionados al trading con apalancamiento.

La preventa sigue su curso y cada día atrae nuevos inversores. Si el mercado se recupera en 2026 y las memecoins vuelven a ocupar un lugar protagonista, es muy probable que Maxi Doge figure entre los primeros en beneficiarse de esta tendencia.

XRP

El token XRP de Ripple ocupa una posición sólida entre las criptomonedas líderes del mercado. Tras alcanzar su máximo histórico el pasado mes de julio, podría retomar pronto su marcha triunfal.

Los astros parecen alinearse a su favor. Después de que la SEC abandonara sus acciones judiciales contra Ripple, ahora vemos llegar los primeros ETF al contado de XRP. Estos nuevos productos financieros podrían atraer importantes inversiones por parte de los institucionales.

Además, Ripple está desarrollando sus proyectos en el ámbito de las stablecoins y las finanzas descentralizadas (DeFi). Si el bull run se reanuda en 2026, podríamos imaginar perfectamente a XRP alcanzando nuevas cimas.

SEI

Para cerrar esta selección, merece la pena mencionar SEI, el token vinculado a la blockchain del mismo nombre. Esta cadena ofrece prestaciones espectaculares que permiten optimizar los usos en materia de DeFi, gaming y micropagos.

Las cifras hablan por sí solas: una velocidad de ejecución inferior a 400 milisegundos convierte a Sei en la cadena EVM más rápida del momento. Se trata sin lugar a dudas de uno de los proyectos más prometedores de la actualidad, y deberíamos ver el ecosistema Sei desarrollarse rápidamente en 2026. De este modo, el precio del token podría superar con facilidad la barrera de 1 euro.