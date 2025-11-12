Key Notes

La plataforma prioriza a los pequeños compradores mediante asignación ascendente, evitando el dominio de las ballenas en las distribuciones de tókenes.

El token MON de Monad debuta el 17 de noviembre en más de 80 países, incluyendo Estados Unidos por primera vez en seis años.

Los vendedores tempranos se enfrentan a asignaciones reducidas en futuras ventas mientras Coinbase implementa incentivos de retención comunitaria.

El exchange de criptomonedas y activos digitales Coinbase ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de ventas de tókenes previas a la cotización.

Las acciones para invertir de la compañía recibieron un impulso con la noticia, subiendo aproximadamente un 4,87% sobre el cierre del día anterior de unos 309,16 dólares hasta un máximo matinal de 324,22 dólares antes de retroceder a 315,73 dólares en el momento de la publicación de este artículo.

La antítesis de las ventas de monedas por orden de llegada

Según una publicación del 10 de noviembre en su blog, Coinbase afirma que albergará aproximadamente una venta de tókenes al mes en la nueva plataforma con acceso priorizado de principio a fin mediante un algoritmo diseñado para «promover una distribución más amplia y limitar la concentración de activos entre grandes compradores».

La firma señala que esto «normalmente resultará en una asignación más completa para los participantes que soliciten las cantidades más bajas, mientras se van completando progresivamente las solicitudes más grandes hasta que se agote la oferta».

Coinbase también planea añadir órdenes limitadas y asignaciones más altas para las bases de usuarios objetivo de los emisores en los próximos meses.

Key details of the sale: – The sale is open from Nov 17th, 9am ET to Nov 22nd, 9pm ET

– The sale is for 7.5% of the total supply at a price of $0.025 per MON

La moneda MON de Monad ha sido elegida como el primer token en lanzarse en la nueva plataforma. Su debut está previsto para el 17 de noviembre y será accesible en más de 80 países, incluyendo, por primera vez desde 2018, Estados Unidos.

Ventas de tókenes similares fueron previamente desalentadas por el Gobierno estadounidense y, en muchos casos, prohibidas directamente cuando la SEC comenzó a emitir cartas de cese y desistimiento a múltiples organizaciones por sus ofertas de venta de tókenes u ofertas iniciales de monedas (ICO).

De cara al futuro, Coinbase indica que su nueva plataforma de lanzamiento de tokens garantizará debuts equitativos completando las solicitudes de abajo hacia arriba, asegurando que las ventanas de compra estén abiertas durante un tiempo limitado, y esperando hasta que se hayan realizado todos los pedidos para determinar algorítmicamente las asignaciones finales.

La plataforma también empleará herramientas de retención comunitaria que recompensen a los usuarios por mantener los tókenes que compren a través del programa, mientras que aquellos que vendan tókenes dentro de los 30 días posteriores a la compra posiblemente reciban asignaciones menores en ventas posteriores.

