Las ballenas acumulan 158 millones de DOGE mientras regresan los flujos institucionales: ¿próximo repunte del doble?

Las ballenas han recogido 158 millones de DOGE en los últimos días.

Thumzup invirtió 2 millones de dólares en DOGE y planea una expansión minera a través de DogeHash.

El primer ETF estadounidense de Dogecoin ($DOJE) debutó con un volumen de 17 millones de dólares.

Según datos de blockchain, las ballenas acumularon más de 158 millones de DOGE ($0,27) en los últimos días, incluso cuando el precio del token cayó un 1% y los volúmenes de operaciones se deslizaron un 25% en las últimas 24 horas.

Entre aquellos que aumentan su exposición a Dogecoin, Thumzup Media Corporation confirmó su primera adquisición de Dogecoin en mercado abierto por valor de casi 2 millones de dólares, comprando alrededor de 7,5 millones de DOGE a un precio promedio de 0,2665 dólares.

Thumzup apuesta fuerte por DOGE

Thumzup también se está preparando para expandirse hacia la minería de Dogecoin con su propuesta de adquisición de DogeHash, que opera 2.500 equipos activos y tiene 1.000 más en camino.

La empresa recaudó 50 millones de dólares a principios de este año para financiar la acumulación de DOGE y las inversiones en hardware, convirtiendo a DOGE en una de las mejores monedas meme para comprar en 2025.

Se lanza el primer ETF de DOGE

El jueves fue testigo del debut del ETF REX-Osprey Dogecoin (DOJE) en las bolsas estadounidenses junto con el primer producto de inversión enfocado en el token XRP. Juntos, los dos alcanzaron un volumen total de 55 millones de dólares con DOJE representando 17 millones de dólares.

Patrocinado por REX Shares y Osprey Funds, el ETF obtuvo aprobación bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940, evitando el largo proceso de aprobación que retrasó a competidores como Grayscale y Bitwise.

Análisis del precio de DOGE: ¿repunte del doble?

En el momento de redacción, DOGE cotiza a 0,275 dólares, situándose cerca del medio de un patrón de cuña ascendente en el gráfico diario. El RSI se encuentra en 62, reflejando un impulso saludable sin estar sobrecomprado. Los datos de acumulación/distribución muestran también un repunte constante.

Si DOGE rompe por encima de la resistencia crítica de 0,29 dólares, analistas como Ali Martínez creen que podría acelerar hacia 0,36 dólares, con un objetivo extendido cerca de 0,45 dólares. Tal movimiento representaría casi un aumento del doble desde los niveles actuales.

Sin embargo, el fallo en mantenerse por encima del soporte en 0,26 dólares podría arrastrar a DOGE de vuelta hacia 0,23-0,24 dólares, donde es probable que los compradores intervengan. Una ruptura de este rango podría invalidar la cuña alcista y enviar el token más abajo.

