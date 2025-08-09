Las ballenas acumulan 230 millones de Dogecoin en 24 horas y el precio reacciona al alza

Key Notes

DOGE ha registrado un incremento superior al 8% en su cotización tras las compras masivas de ballenas.

Estos grandes inversores acumularon 230.000.000 de DOGE en el transcurso de 24 horas.

Los expertos ya han identificado una nueva resistencia que se forma entre los 0,222 y 0,224 dólares.

Dogecoin (DOGE) ha experimentado un repunte superior al 8% en su valoración tras una serie de operaciones de compra realizadas por ballenas del mercado.

El reconocido analista de criptomonedas Ali Martínez, conocido como ali_charts, ha señalado que determinadas ballenas lograron acumular 230 millones de DOGE durante las últimas 24 horas, coincidiendo con la ligera recuperación del precio de la moneda.

DOGE avanza desde los 0,20 hasta los 0,22 dólares en un día

La adquisición masiva de 230 millones de DOGE constituye una señal clara de que persiste el interés institucional a gran escala hacia esta criptomoneda meme de temática canina.

230 million Dogecoin $DOGE bought by whales in 24 hours! pic.twitter.com/dYiCadxLtz — Ali (@ali_charts) August 8, 2025

En la actualidad, DOGE cotiza a 0,2229 dólares, tras experimentar una subida del 8,2% durante las últimas 24 horas. Su capitalización bursátil y el volumen de negociación diario se encuentran igualmente en sus mejores niveles del momento.

El volumen de transacciones se ha incrementado un 146,64% hasta alcanzar los 2.940 millones de dólares, mientras que la capitalización de mercado se sitúa en 33.530 millones de dólares.

Se trata de un giro positivo, teniendo en cuenta que el precio de DOGE rondaba los 0,20 dólares hace apenas 24 horas. Las ganancias repentinas han pillado por sorpresa a numerosos operadores, inversores y observadores del mercado.

Los especialistas ya han detectado una nueva resistencia que se configura entre los 0,222 y 0,224 dólares, aunque los 0,220 dólares parecen constituir un nivel de soporte estable para la memecoin.

Además, los participantes del mercado esperan una consolidación antes del próximo movimiento direccional, con el RSI en rango neutral y el precio por encima de la media móvil de 9 días.

Existe la posibilidad de que DOGE se enfrente a resistencias en el rango de 0,23-0,28 dólares, con un potencial escape hacia los 0,25 dólares o una corrección hacia los 0,18 dólares. Ambos escenarios dependen considerablemente de los cambios en el impulso.

DOGE aún necesita cerrar por encima del nivel de 0,23 dólares si pretende confirmar una reversión alcista. El fracaso en superar los 0,228 dólares podría alimentar un retroceso hacia la banda inferior, cerca de los 0,18 dólares. Este nivel de precio de 0,18 dólares podría verse favorecido por las liquidaciones cripto, que no se han disparado recientemente.

Mientras tanto, una mayor acumulación de ballenas del activo digital podría servir como catalizador sólido para un repunte del precio.

En julio, las ballenas de Dogecoin compraron 310 millones de DOGE en un solo día, lo que generó cierta efervescencia en el ecosistema. En aquel momento, analistas y observadores del mercado tenían la certeza de que DOGE daría un paso más amplio hacia la ansiada marca de 1 dólar.

Todavía hay tiempo para que la moneda alcance este nivel, respaldada por catalizadores sólidos.

