Las ballenas de la era ICO de ethereum cosechan beneficios mientras el 98 % del suministro de ETH está en positivo

Las ballenas de la era ICO de ethereum están materializando ganancias mientras el precio lucha por superar su máximo histórico de 4891 dólares.

Los datos de cadena muestran que el 98 % de ethereum se encuentra actualmente en beneficios, aumentando la probabilidad de realizaciones de ganancias. El precio ha retrocedido un 1 % en las últimas 24 horas y ahora busca soporte en torno a los 4600 dólares.

Una ballena de la ICO de ethereum materializa grandes beneficios y asegura 366 millones en ganancias

Un participante temprano en la oferta inicial de moneda (ICO) de ethereum ha materializado importantes ganancias tras deshacerse de una parte de sus tenencias.

El inversor, que originalmente adquirió 100 000 ETH por 31 000 dólares durante la ICO, vendió recientemente 4283 ETH por aproximadamente 18,97 millones de dólares.

Desde 2021, la cartera ha vendido un total de 44 284 ETH, generando alrededor de 105 millones de dólares a un precio promedio de 2378 dólares por token. A pesar de estas ventas, la dirección aún conserva 55 716 ETH, valorados actualmente en unos 261,6 millones de dólares.

En conjunto, el beneficio total del inversor por estas transacciones asciende a 366,8 millones de dólares, marcando una extraordinaria rentabilidad de 11 835 veces la inversión inicial, según informó LookonChain.

El 98 % del suministro de ETH está actualmente en beneficios

En medio del masivo repunte del 60 % en el precio de ETH durante el mes pasado, la capitalización bursátil de la criptomoneda trepó por encima de los 500 000 millones de dólares, superando incluso a gigantes como Netflix.

Tras el reciente rally, aproximadamente el 98 % de los poseedores de ETH se encuentran en beneficios, lo que eleva aún más las posibilidades de tomas de ganancias.

La firma de análisis de cadena Glassnode informó que la métrica «Porcentaje de suministro en beneficios» de ethereum superó el 98 % el jueves, marcando su nivel más alto en dos años.

Este indicador rastrea la proporción de monedas ETH valoradas actualmente por encima del precio de su última transacción en cadena. Las monedas se consideran «en beneficios» cuando el precio de mercado es superior al de su transacción anterior y «en pérdidas» cuando es inferior.

El «Porcentaje de suministro en beneficios» de ethereum alcanza el 98 %, el más alto en dos años. | Fuente: Glassnode

Históricamente, niveles superiores al 95 % indican un mercado sobrecalentado que se acerca a un pico local, ya que la mayoría de inversores se asienta sobre ganancias no realizadas. Esto incrementa la probabilidad de tomas de beneficios.

Hasta ahora, las firmas del tesoro de ETH como Bitmine Technologies han respaldado el rally alcista mediante una fuerte acumulación durante los dos meses pasados. Las próximas semanas revelarán si las ballenas están aprovechando esta demanda como una oportunidad para salir de sus posiciones.

