Las ballenas huyen de XRP: 2.200 millones de tokens vendidos en 4 días

Mientras el mercado intenta recuperarse del desplome del 10 de octubre, XRP permanece bajo presión. En solo cuatro días, las ballenas han vendido más de 2.240 millones de tokens, equivalentes a unos 5.400 millones de dólares. Un volumen de ventas récord no visto desde diciembre de 2022.

2.240 millones de XRP liquidados en 4 días

Según datos de Glassnode, desde el 10 de octubre se han vendido más de 2.240 millones de tokens XRP, lo que representa 5.400 millones de dólares evaporados. No se había visto semejante presión vendedora en tres años. Los datos on-chain muestran un pico histórico en los flujos netos entrantes hacia las plataformas de intercambio.

Consecuencia: tras la oleada de ventas masivas, XRP se ha estabilizado en torno a los 2,50 dólares, con una ligera subida del +2,2% en 24 horas, según CoinMarketCap. El token intenta recuperar el aliento después de haber caído brevemente por debajo de los 2,43 dólares. Sin embargo, el volumen de intercambio sigue siendo elevado, superando los 6.250 millones de dólares, señal de que la volatilidad continúa muy presente.

Gráficamente, XRP permanece atrapado bajo sus resistencias en 2,54 y 2,75 dólares. Mientras no supere de forma sostenida estos niveles, la tendencia a corto plazo se mantiene frágil y podría retroceder hacia los 2,35 dólares si la presión vendedora se reanuda.

Por qué las ballenas dan la espalda a XRP

Primera razón evidente: la pérdida de confianza. Desde el desplome del 10 de octubre, los grandes tenedores ya no creen realmente en un rebote rápido. Aunque el resto del mercado se ha estabilizado algo, XRP se queda rezagado.

Luego está la falta de compradores. La demanda no responde, y vender ahora supone probablemente limitar las pérdidas antes de una potencial segunda caída. Algunos fondos prefieren salir mientras aún pueden hacerlo a buen precio.

Otra explicación: un reposicionamiento estratégico. En este clima de incertidumbre, muchas ballenas reequilibran sus carteras hacia criptomonedas consideradas más sólidas, como Bitcoin, Ethereum o ciertas plataformas DeFi.

El precio bajo tensión: ¿qué puede pasar ahora?

Mientras las ventas continúen a este ritmo, XRP permanece en peligro. Una ruptura clara por debajo de los 2,35 dólares podría desencadenar nuevas liquidaciones y agravar aún más la caída. Es el clásico efecto bola de nieve: cuanto más baja, más entra el pánico… y más se vende.

Por el contrario, si el mercado respira un poco y la presión vendedora se alivia, un retorno hacia los 2,54 dólares podría desencadenar un pequeño rebote. Pero para eso haría falta que los compradores volvieran con fuerza y tuvieran suficiente confianza para enfrentarse a una tendencia claramente bajista.

Análisis: ¿pánico pasajero o verdadero desenganche?

Este tipo de purga no es nueva en el universo cripto. Ya en diciembre de 2022, las ballenas realizaron movimientos similares de gran envergadura. Y pocas semanas después, el mercado había arrancado con más fuerza. Algunos ven en esto una simple fase de limpieza antes del próximo ciclo alcista.

Pero XRP es una excepción. Con sus problemas legales, su adopción todavía limitada y una fuerte competencia, el token tiene dificultades para tranquilizar a los inversores a largo plazo. Si la confianza no regresa pronto, las ventas podrían continuar mucho después del desplome.

Best Wallet: la preventa del token $BEST está en marcha

Mientras las ballenas venden sus XRP, otro proyecto las atrae: Best Wallet, un monedero cripto de nueva generación pensado para el gran público. Multicadena, seguro y ultrasimple de usar, permite comprar, intercambiar o hacer staking de criptomonedas en pocos clics. Su preventa del token $BEST está en pleno auge, habiendo recaudado ya más de 16,5 millones de dólares, con un precio fijado en 0,025 dólares antes de la próxima subida.

El token $BEST es el corazón de todo el ecosistema. Da derecho a comisiones reducidas, recompensas de staking más altas e incluso acceso anticipado a nuevos proyectos. Best Wallet quiere convertirse en el monedero todo en uno de 2025, compatible con más de 60 blockchains, sencillo, seguro y sin complicaciones.