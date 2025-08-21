Las búsquedas de ‘Criptomonedas de Privacidad’ alcanzan máximos históricos; los precios les siguen

Key Notes

Los datos de Google Trends revelan un interés global sin precedentes hacia las criptomonedas centradas en la privacidad, que han alcanzado niveles máximos.

El uso de transacciones privadas de Zcash se dispara, con el 22,32% del suministro total utilizando ahora direcciones blindadas para mayor anonimato.

Los expertos del sector auguran una migración masiva hacia herramientas de privacidad financiera conforme se intensifica el escrutinio regulatorio a escala mundial.

La mentalización y el interés por las soluciones de privacidad parece estar aumentando en todo el mundo, lo que incluye las criptomonedas que mejoran la privacidad. Bitcoin ganó popularidad inicialmente entre defensores de la privacidad y el cifrado conocidos como cypherpunks, gracias a sus cuentas seudónimas, perdiendo posteriormente este atractivo con la aparición de herramientas avanzadas de análisis de blockchain.

En este contexto, algunas criptomonedas centradas en la privacidad han experimentado un auge, abordando esta demanda específica a nivel de protocolo.

Según los datos de Google Trends del 20 de agosto, las búsquedas de la palabra clave «Privacy Coins» aumentaron significativamente a nivel mundial, alcanzando un máximo histórico marcado por 98 puntos en el marco temporal de cinco años. Esto contrasta con la reciente caída en las búsquedas de «alt season».

En este sentido, Vlad, presentador del podcast Bitcoin Takeover (BTCTKVR), comentó que este aumento del interés «era obvio». En una publicación en X, Vlad prevé «un éxodo masivo hacia cualquier cosa que ofrezca privacidad financiera», añadiendo que esto no es una cuestión de «si» sino de «cuándo». Menciona que hay «muchos veteranos de Bitcoin» interesados en monedas de privacidad como Monero, Zcash, Zano y Beam «estos días», lo que demuestra su punto.

Been reading news about privacy coins becoming a hotter topic on Google Trends To me, it was obvious since last year when I attended the Nashville Bitcoin conference The revolution is dead, so there will be a massive exodus towards anything that offers financial privacy.… — VLAD HOSTS THE BEST PODCAST IN BITCOIN (@TheVladCostea) August 20, 2025

Más métricas: Zcash blindado y análisis de precios

Otra métrica interesante que alcanzó un máximo histórico y refleja la creciente demanda de criptomonedas de privacidad y tecnología que mejora la privacidad es el suministro total de ZEC blindado. Zcash es la segunda criptomoneda de privacidad más popular por capitalización de mercado, que ofrece a los usuarios la opción de utilizar direcciones transparentes o blindadas (que mejoran la privacidad).

Los datos del Panel de Control de Zcash obtenidos por Coinspeaker muestran que el Zcash blindado alcanzó un pico de más de 3.645.047 ZEC (aproximadamente 140 millones de dólares) el 20 de agosto. Con ello, el porcentaje de Zcash blindado sobre su suministro total es del 22,32%, mostrando un interés creciente en la función de privacidad al mantener y usar la moneda.

ZEC subió un 10,2% en las últimas 24 horas, según el índice CoinGecko, siguiendo esta tendencia. Por otro lado, Monero bajó un 7,4% a pesar del creciente interés en las soluciones de privacidad debido a los desafíos que Monero enfrenta actualmente relacionados con los ataques de minería egoísta de Qubic Pool, según informó Coinspeaker.

Además de las criptomonedas de privacidad, otros ejemplos de tecnologías que mejoran la privacidad también están experimentando un aumento en la mentalización, especialmente en X. Proveedores de VPN como Mullvad, Nym y Proton; el navegador Brave; IA privada, como adelantó el protocolo Near; y otros como Railgun para Ethereum o el estándar de token eERC para Avalanche son algunos casos de uso notables que lideran la carrera por la privacidad.

