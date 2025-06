Las criptoinversiones llegan a Telegram, con el protocolo Affluent basado en TON

Affluent funciona como un «banco inteligente para criptomonedas», ofreciendo funciones como Strategy Vaults que automatizan la asignación de activos y los préstamos.

Ofrece una forma segura y fácil de usar para que los usuarios de Telegram ganen intereses con un solo clic, aprovechando tanto el blockchain avanzado como la gestión de riesgos.

TON ha lanzado una aplicación de criptoinversión denominada Affluent en la plataforma, que ofrece funciones como rendimientos y préstamos.

The next evolution of DeFi is here, and it’s happening inside Telegram.

Introducing Affluent. Unlocking institutional-grade yield from BTC, Gold, and RWAs with just one tap.

A full breakdown 🧵 pic.twitter.com/bm7HhU6po9

— Affluent (@AffluentOrg) June 16, 2025