Key Notes

La capitalización del mercado de criptomonedas de privacidad alcanzó los 36.100 millones de dólares, a medida que los inversores buscan protección frente al riesgo político en Estados Unidos.

Los mercados de predicción otorgan ahora un 93% de probabilidades de que el Congreso fuerce al presidente Trump a publicar los archivos relacionados con Epstein.

Zcash, Dash y Firo lideran las subidas mientras los operadores se posicionan de cara a la votación del martes en el Capitolio.

Tras agotarse el impulso positivo que supuso el fin del cierre parcial de la Administración estadounidense el pasado miércoles, el repunte de alivio quedó rápidamente truncado por la controversia surgida en torno a correos electrónicos filtrados recientemente que, según se ha informado, conectarían al presidente con la investigación.

El mercado de monedas privadas supera los 36.000 millones ante el escándalo Trump

Los activos criptográficos orientados a la privacidad se han convertido en una opción preferente para cubrirse ante la creciente incertidumbre relacionada con la exposición de la Administración Trump en la investigación sobre Epstein.

En declaraciones recogidas el sábado, el congresista James Walkinshaw, miembro de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes que publicó los controvertidos correos, advirtió de que retrasar la publicación de los archivos amenaza la estabilidad democrática y corre el riesgo de erosionar aún más la confianza pública.

Este discurso resuena en los mercados de predicción. En Kalshi, los inversores asignan actualmente una probabilidad del 93% a que la votación salga adelante, lo que obligaría a hacer públicos los documentos en la sesión del Congreso prevista para el martes. El evento ya ha generado más de un millón de dólares en volumen de negociación hasta el mediodía del domingo (hora GMT).

En los mercados al contado de criptomonedas, los flujos intradía muestran una clara redistribución selectiva del capital. Mientras que el sector cripto en su conjunto se mantuvo estable en 3,25 billones de dólares, las monedas de privacidad subieron un 8% hasta alcanzar los 36.200 millones el domingo. Zcash encabezó la subida, ya que los operadores favorecen los activos centrados en la privacidad para protegerse ante la especulación política que sacude Estados Unidos.

Zcash, Dash y Firo registraron ganancias del 7,5%, 13% y 22%, respectivamente, y acumularon el mayor interés de búsqueda el domingo, mientras los inversores adoptan posiciones estratégicas ante el riesgo de un estallido político.

Con la votación prevista en 48 horas, las entradas de capital hacia monedas de privacidad podrían acelerarse, especialmente una vez que las mesas institucionales reanuden su actividad el lunes. El Zcash Trust de Grayscale (ZCSH), lanzado en 2017, registra actualmente más de 228 millones de dólares en activos bajo gestión, según los informes oficiales de rendimiento del viernes 14 de noviembre.

Artículo relacionado: las criptomonedas que más subirán, en un ranking predictivo