Las criptomonedas ONDO y FLOKI se disparan un 10% tras su incorporación a Robinhood

El repunte del precio de ONDO se produce tras el creciente interés institucional, con analistas que proyectan un posible movimiento hacia los 2,30 dólares a medio plazo.

La subida de FLOKI le ha permitido superar nuevamente la capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares, respaldada por el crecimiento de su ecosistema y el entusiasmo de los inversores particulares.

La inclusión en Robinhood otorga a ambos activos digitales acceso a su base de más de 25 millones de usuarios.

Dos criptomonedas, ONDO (1,00$) y la meme coin Floki Inu FLOKI (0,00012$), han comenzado a cotizar en una de las plataformas de trading de criptomonedas más populares: Robinhood. El anuncio bastó para impulsar ambos activos digitales un 8% tras un importante aumento de liquidez. Esta última noticia llega después de que Robinhood incluyera Hedera (HBAR) hace dos semanas.

ONDO se dispara tras su debut en Robinhood

Ondo Finance es un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) centrado en la tokenización de activos del mundo real (RWA) y en ofrecer productos financieros de nivel institucional en la blockchain. Su reciente popularidad ha surgido en medio de la narrativa más amplia de los RWA.

Esto ha provocado una creciente acumulación de ONDO por parte de las ballenas y una adopción institucional en alza. En julio de 2025, la gestora de activos 21Shares presentó ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC) una solicitud para un ETF al contado de ONDO.

En la actualidad, el precio de ONDO está bastante cerca de superar el umbral de 1,0 dólares, lo que podría preparar el terreno para un repunte a corto plazo hasta los 1,62 dólares. Además, los analistas ofrecen una predicción de precio a medio plazo para ONDO de 2,3 dólares.

La inclusión en Robinhood podría facilitar un mayor acceso de inversores particulares a ONDO, lo que podría generar un fuerte aumento del volumen y mayor exposición. En el gráfico mensual, el precio de ONDO ya cotiza con una subida del 25%, mientras que los alcistas intentan ahora recuperar los máximos de 2024 de 2,0 dólares una vez más.

El repunte de FLOKI le permite recuperar los 1.000 millones de capitalización

Tras la subida del 8% de hoy, la meme coin Floki Inu (FLOKI) ha vuelto a alcanzar la capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares, llevando sus ganancias mensuales al 30%.

$FLOKI is Now Listed on the Robinhood App This marks a huge step forward for Floki, unlocking access to 25+ million users on the most influential retail trading platform in the world. Floki has gone from a meme to a movement, and now it's sitting alongside the most recognizable… https://t.co/iAdne5mgZe pic.twitter.com/5ka7ZHMTWi — FLOKI (@FLOKI) August 7, 2025

A pesar de ser una meme coin, el ecosistema de Floki Inu se ha expandido incluyendo Valhalla (un juego de metaverso), FlokiFi Locker (una utilidad DeFi), University of Floki (una plataforma educativa) y una tarjeta de débito cripto.

La popularidad de Floki Inu sigue estando impulsada por el impulso de los inversores particulares, las campañas de marketing, eventos de lanzamiento y distribuciones gratuitas a la comunidad, aunque mantiene una elevada volatilidad.

