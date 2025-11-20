Hemos consultado a dos inteligencias artificiales para que predigan el precio de algunas altcoins populares del momento. Según sus análisis, XRP y Dogecoin podrían experimentar un notable ascenso gracias a la llegada de sus ETF al contado.

Pero el protagonismo se lo lleva BEST, que destaca por el entusiasmo que genera entre los primeros inversores. Este token permanece aún desconocido para el gran público, razón por la cual su capitalización podría multiplicarse por 100, o incluso por 1000.

BEST Token: un activo útil y explosivo que conquista a Claude y ChatGPT

Las inteligencias artificiales coinciden en un aspecto: BEST Token podría convertirse en uno de los grandes triunfadores de la próxima fase alcista. Con más de 17 millones de dólares recaudados en preventa, el token parece ya encaminado hacia las alturas antes incluso de sus primeras cotizaciones en exchanges.

Pero lo que realmente convierte a esta criptomoneda en explosiva es su minúscula capitalización. De este modo, cada vez que un inversor entra en el proyecto, BEST refuerza su potencial multiplicador como ninguna otra altcoin popular puede hacerlo.

BEST Token ofrece una ventaja estratégica que pocos competidores pueden igualar. Da acceso a beneficios exclusivos en la plataforma Best Wallet: descuentos en comisiones, recompensas mejoradas y accesos prioritarios.

Las IA proyectan que una revalorización de x100 sigue siendo plausible si la dinámica se mantiene constante y los traders aprovechan la oportunidad. En definitiva, BEST es un token que podría multiplicarse fácilmente por 100 según las inteligencias artificiales. Eso sí, su preventa finaliza el próximo 28 de noviembre. Queda poco tiempo para conseguirlo a precio reducido.

XRP: fundamentos sólidos y la llegada del primer ETF al contado

Respecto a XRP, las IA señalan una situación paradójica. El mercado global sufre un clima macroeconómico desfavorable debido a la caída de Bitcoin. Sin embargo, XRP ha conseguido su primer ETF al contado justo en este momento.

Congrats to $XRPC for $58m in Day One volume, the most of any ETF launched this year (out of 900), BARELY edging out $BSOL's $57m. The two of them are in league of own tho as 3rd place is over $20m away. pic.twitter.com/MjsOeceeNb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Se trata de un acontecimiento histórico que podría permitir a XRP beneficiarse de entradas constantes de capital. Su primer ETF, XRPC, registró flujos récord el primer día, con más de 50 millones de dólares de entradas. Cuando el mercado se recupere, resulta probable que su precio aumente de manera acelerada.

Para ChatGPT y Claude, XRP tiene buenas posibilidades de multiplicarse por cuatro una vez termine la corrección. Según sus estimaciones, debería superar los 10 dólares a finales de año o a principios de 2026.

Dogecoin: el perro cripto podría beneficiarse pronto de un efecto viral

Dogecoin sigue siendo una de las memecoins más impredecibles del mercado cripto. Precisamente eso es lo que atrae a los especuladores. Las IA han detectado, además, un rumor persistente en X: un ETF al contado de Dogecoin podría confirmarse antes de que acabe el mes.

INTEL: A Dogecoin $DOGE ETF, which will go under the ticker $DOJE, is expecting to launch Thursday under the 40 Act, according to Bloomberg’s Eric Balchunas. It would be the first US ETF tied to an asset described as having “no utility” Analysts are now questioning whether more… pic.twitter.com/wju2w2Xldp — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) September 9, 2025

Este simple acontecimiento podría servir de chispa en una atmósfera saturada de desconfianza y tensión. DOGE ya ha demostrado que reacciona de forma explosiva ante anuncios inesperados, movimientos de masas e intervenciones de grandes actores del sector.

Los modelos predictivos estiman una multiplicación por 10 en un plazo reducido, siempre que las entradas institucionales sostengan el precio de manera continuada. Dogecoin no es una tecnología revolucionaria, sino un fenómeno social capaz de desafiar las reglas económicas clásicas. Es el tipo de activo que nunca avisa cuando se incendia.

