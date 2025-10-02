Las IA Grok y ChatGPT predicen el precio de HYPER, XRP y ASTER en 2026

Las dos IA Grok y ChatGPT se han inclinado sobre 3 criptomonedas con gran potencial, y el resultado intriga. Han intentado un ejercicio atrevido: proyectar el precio de tres altcoins que ya suscitan la atención del mercado.

Bitcoin Hyper (HYPER), XRP y Aster (ASTER) tienen planteamientos que no son mágicos, pero que se fundamentan en utilidad, tecnología y capacidad para volverse virales.

Bitcoin Hyper (HYPER): la apuesta de un x1000

Con más de 19 millones de dólares recaudados en preventa de criptomonedas, Bitcoin Hyper ya ha demostrado que no se trata de una simple moda pasajera. Hoy vendido a 0,013005 dólares, el token se presenta como un outsider capaz de rivalizar con los gigantes. Las IA lo tienen claro: si la tracción se confirma, un precio de 13 dólares de aquí a 2026 no es una fantasía sino una hipótesis creíble.

Esto representaría un x1000 para los inversores que entran ahora. Por supuesto, este tipo de proyección va acompañado de riesgos inmensos. Pero es precisamente en este equilibrio frágil entre riesgo y recompensa donde se forjan las leyendas de los mercados financieros.

HYPER no es uno de esos tokens que simplemente surfea la ola del bombo durante unas semanas para luego desaparecer. Propone aportar escalabilidad a Bitcoin ofreciendo transacciones rápidas y con comisiones reducidas. El objetivo es atraer a los actores de las DeFi y dinamizar la blockchain.

Como un caballo fogoso que hay que domar, HYPER podría hacerte perder el equilibrio o catapultarte directamente a otra dimensión.

XRP: el viejo soldado dispuesto a sorprender

A menudo criticado e incluso enterrado demasiado pronto, XRP sigue resistiendo una y otra vez. Con un precio en torno a los 2,9 dólares, podría alcanzar los 30 dólares en 2026 según las proyecciones de las IA, lo que supondría un notable x10. ¿Por qué semejante despegue? Porque la dinámica institucional juega a su favor.

Por un lado, los ETF al contado de XRP se anuncian como un puente entre los grandes financieros y los mercados cripto. Por otro, su integración creciente en los pagos internacionales refuerza su legitimidad como infraestructura financiera mundial.

Si consideramos que una criptomoneda no vive únicamente de la especulación sino también de utilidad real, XRP todavía tiene algunos ases en la manga. Su despegue no sería un golpe de suerte, sino el fruto de años de resistencia y arraigo en el ecosistema financiero.

Aster (ASTER): la sombra del gigante Hyperliquid

Vendido actualmente en torno a 1,65 dólares, Aster se impone como el rival directo de Hyperliquid, cuya reputación ya está más que consolidada. Allí donde muchas altcoins se conforman con copiar modelos existentes, Aster pretende robarle el protagonismo a su homólogo. Mejor aún, el antiguo director ejecutivo de Binance, CZ, es hoy un asesor importante de Aster.

Las IA mencionan un escenario ambicioso con un x100 posible. Esto representa un precio de 165 dólares en el horizonte de 2026.

Puede parecer desmesurado, pero si Aster logra captar aunque sea una parte del mercado dominado por Hyperliquid, la adopción creciente podría desencadenar un efecto bola de nieve.

Quizá te interese seguir leyendo sobre las próximas criptomonedas en Binance