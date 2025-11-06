Las liquidaciones cripto superan los 1.700 millones de dólares

Key Notes

Bitcoin cayó por debajo de los 100.000 dólares mientras Ethereum se acercaba a la barrera de los 3.000 dólares.

Las liquidaciones en el mercado cripto superaron los 1.700 millones de dólares, con Ethereum encabezando la lista.

Binance registró una entrada neta de 8.400 BTC en las últimas 24 horas.

El mercado de criptomonedas se encuentra atrapado en una zona de alta volatilidad que está afectando negativamente no solo a los tokens de baja capitalización, sino también a los activos principales. La volatilidad generalizada provocó un desplome súbito cuando la capitalización total del mercado cripto cayó otro 2%, situándose en 3,39 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap. Además, el valor total perdido en el mercado de activos digitales alcanzó los 840.000 millones de dólares durante los últimos 30 días.

Como resultado, la oleada de ventas generó 1.730 millones de dólares en liquidaciones (1.320 millones correspondientes a posiciones largas) durante las últimas 24 horas, según muestran los datos de CoinGlass.

Ethereum lidera la clasificación con 573,91 millones de dólares en liquidaciones (485,86 millones en posiciones largas) debido a su caída del 4,5% en el precio durante el último día. ETH cotiza actualmente a 3.330 dólares, ligeramente por encima de su desplome hasta la marca de los 3.000 dólares.

😱 Bitcoin's drop to $98.9K and Ethereum's to $3.09K may have your timeline showing fellow traders left in shambles. But social data indicates there are still many buying dips with confidence. We look at $BTC, $ETH, & $XRP sentiment after the bloodbath. 👇https://t.co/smG1LYyI77 pic.twitter.com/SdEusnzXUv — Santiment (@santimentfeed) November 5, 2025

Bitcoin le sigue de cerca con 499,89 millones de dólares en liquidaciones (444,12 millones en posiciones largas), ya que el activo líder cayó por debajo de la barrera de los 100.000 dólares por primera vez desde mediados de mayo.

BTC ronda los 102.000 dólares en el momento de escribir estas líneas. Su capitalización de mercado se mantiene justo por encima de los 2 billones de dólares.

Los datos de Coinglass muestran que el número total de traders liquidados supera los 430.000.

Expectativas de recuperación

Con el último desplome del mercado, algunos inversores podrían estar planteándose vender sus activos digitales antes de una nueva caída de precios.

Según CoinGlass, Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de negociación, registró una entrada neta de 8.403 BTC, con un valor aproximado de 855 millones de dólares, durante el último día. Esta entrada indica que los inversores se están preparando para vender Bitcoin debido a la volatilidad del mercado.

Por otro lado, 809 millones de USDT también entraron en Binance en el mismo periodo. Las entradas de stablecoins podrían apuntar a una posible ola de compras, ya que algunos inversores considerarían esta situación como una oportunidad de compra.

Según Santiment, el sentimiento social en torno al mercado ha pasado de la venta a «comprar caídas con confianza«.

La plataforma de inteligencia de mercado muestra que las llamadas a un «suelo» del mercado y señales de «compra» han aumentado significativamente después de que Bitcoin cayera por debajo de los 100.000 dólares.

Conviene destacar que los grandes inversores continuaron con sus ventas el 4 de noviembre, pero el cambio de sentimiento podría desencadenar una ola de compras.

