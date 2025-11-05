Las liquidaciones en criptomonedas alcanzan los 1.330 millones

Key Notes

Bloomberg señala que los inversores del mercado cripto aún no han superado el impacto de octubre, lo que frena la entrada de nueva demanda.

El ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) habría vendido 24.000 BTC por valor de 2.750 millones de dólares, aumentando la presión vendedora.

Los operadores se mantienen cautos al margen pese a la mejora de las condiciones macroeconómicas, como los recortes de tipos de la Reserva Federal y el próximo giro hacia la expansión cuantitativa.

El desplome cripto desencadena otro importante evento de liquidaciones

El mercado de criptomonedas ha vuelto a registrar liquidaciones por valor de 1.330 millones de dólares, con una nueva oleada de ventas mientras Bitcoin y las altcoins se enfrentan a correcciones más profundas. El precio de BTC ha caído hasta los 104.500 dólares, mientras que Ethereum lidera el descenso de las altcoins con otro desplome del 5% durante el segundo día consecutivo hasta los 3.500 dólares. Noviembre de 2025 ha comenzado débil, un mes que históricamente se considera el más favorable para los activos digitales.

Un total de 1.330 millones de dólares en posiciones apalancadas en todo el mercado cripto se han esfumado en el último día. Según datos de CoinGlass, las liquidaciones en largo representan casi el 90%, lo que equivale a 1.200 millones de dólares.

La última caída del precio de Bitcoin hasta los 104.500 dólares coincide con tomas de beneficios por parte de grandes tenedores históricos de BTC e instituciones. El analista de mercado cripto Ardi ha afirmado que, con el precio de BTC cayendo hasta niveles cercanos a los 104.000 dólares, actualmente está probando su media móvil simple (SMA) de 50 semanas por primera vez en siete meses.

$BTC flushes down to $104K 🚨 Looks like it's about to test the 50-week SMA for the first time in 7 months. Need a bounce, otherwise a huge psychological flush is incoming. pic.twitter.com/55CK8CvdVq — Ardi (@ArdiNSC) November 4, 2025

Según el analista, resulta fundamental un fuerte rebote desde este nivel. Si no logra mantenerse, podría desencadenar una importante oleada de ventas psicológicas que conduciría a liquidaciones adicionales en el mercado cripto.

Por otro lado, el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ha estado vendiendo sus participaciones de forma continua. Según datos de la cadena de bloques, el mayor gestor de activos del mundo ha vuelto a deshacerse de BTC.

BlackRock ha descargado aproximadamente 24.000 BTC valorados en 2.750 millones de dólares. Los datos del mercado cripto indican que el gestor de activos sigue vendiendo participaciones adicionales en lotes más pequeños cada hora. A pesar de todo el FUD (miedo, inquietud y duda), Strategy de Michael Saylor ha continuado con sus compras de BTC.

Las altcoins profundizan su caída mientras los inversores lidian con el shock de octubre

La última corrección en el espacio de las altcoins resulta aún más pronunciada, con el precio de Ethereum cayendo otro 5,6% hoy hasta los 3.500 dólares. Con esto, la mayor altcoin ha ampliado sus pérdidas semanales hasta el 15%.

Otras altcoins destacadas también están sufriendo el embate de los bajistas. El precio de XRP ha bajado un 6,3% hoy, el precio de BNB ha caído un 7,38%, el precio de Solana se ha desplomado un 10,22%, y otras han corregido entre un 5 y un 10%.

Según Bloomberg, el mercado cripto continúa sintiendo las secuelas del masivo evento de liquidaciones de octubre, que borró miles de millones en posiciones apalancadas. Aunque BTC mostró señales intermedias de rebote, Bloomberg señala que esto no está siendo impulsado por nuevos temores o vientos en contra macroeconómicos. En su lugar, los operadores se mantienen cautos tras el severo barrido de octubre.

La publicación añade que el evento «ha repelido la nueva demanda», ya que la confianza permanece moderada y los compradores aún no han regresado completamente pese a la fortaleza más amplia de los activos de riesgo globales. Los analistas sugieren que la fase actual refleja una recuperación del sentimiento más que una debilidad fundamental.

