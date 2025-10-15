Key Notes

Alrededor de 213.938 operadores fueron liquidados en las últimas 24 horas, con pérdidas que ascendieron a 624,41 millones de dólares.

Ethereum sufrió la mayor liquidación, con una caída de su precio hasta los 4.002 dólares.

El precio de Bitcoin también se ha desplomado significativamente, con la ambición de alcanzar su máximo histórico aún muy lejos.

El mercado de las mejores criptomonedas para invertir ha experimentado una liquidación masiva de 624,41 millones de dólares, con pérdidas para los operadores largos. Esta situación ha afectado a 213.938 operadores en las últimas 24 horas. Cabe destacar que la mayor orden de liquidación individual se produjo en la bolsa OKX, con un valor de 5,57 millones de dólares.

Caída de los precios de Bitcoin y el Ethereum

El mapa de calor de liquidación de CoinGlass muestra que los inversores de Ethereum, una de las mejores altcoins, han sufrido más pérdidas en las últimas 24 horas. Concretamente, las pérdidas de la segunda mayor criptomoneda ascendieron a 179,66 millones de dólares. Las liquidaciones de los operadores largos de Ethereum se fijaron en 107,77 millones de dólares, mientras que los operadores cortos registraron pérdidas de unos 79,81 millones de dólares.

La liquidación de Bitcoin le siguió de cerca con 125,98 millones de dólares, y los operadores largos sufrieron una pérdida importante de 95,79 millones de dólares y los operadores cortos, de 30,19 millones de dólares. Solana, Dogecoin, XRP y otros activos digitales también se vieron afectados por la liquidación masiva. Esto se produce casi tres días después de que el mercado de las criptomonedas más rentables experimentara la mayor liquidación de más de 19.000 millones de dólares.

Casualmente, los precios de estos activos digitales han estado fluctuando en las últimas 24 horas. El precio de BTC se sitúa actualmente en 112 032,80 dólares, lo que supone una caída del 2,92 % en las últimas 24 horas. Además, esta criptomoneda insignia ha registrado un descenso del 9,52 % en los últimos 7 días y del 3,4 % en 30 días. Es evidente que la moneda está luchando por volver a su máximo histórico de 126.000 dólares.

Del mismo modo, Ethereum ha experimentado una caída del precio del 4,34 %, lo que ha provocado que retroceda hasta los 4002,80 $ en 24 horas. El precio de SOL se sitúa en 196,20 $, lo que supone una caída significativa desde el máximo de unos 232 $.

