Litecoin roza los 100 dólares tras captar 1,65 millones el ETF

La criptomoneda cerró octubre en esa cota de 99 dólares, con una ganancia del 3% coincidiendo con la llegada del primer fondo cotizado de Litecoin al mercado estadounidense. El fondo LTCC de Canary comenzó a cotizar el 28 de octubre, sumándose a los ETF de Solana y Hedera como los últimos derivados de criptoactivos disponibles para inversores institucionales y particulares en Wall Street.

Los datos de SoSoValue revelan que el LTCC acumuló 719.970 dólares en entradas netas, con un volumen total negociado de 802.260 dólares y unos activos netos totales de 1,64 millones de dólares al cierre de octubre.

Comparativa con otros fondos cripto del mercado

Pese al interés inicial, el comportamiento del ETF de Litecoin queda por debajo de sus homólogos recién estrenados. El fondo de Solana ha logrado captar 199 millones de dólares en flujos de entrada y cuenta con 502 millones en activos netos, mientras que el ETF de Hedera registró 44 millones en entradas y 45,93 millones en patrimonio gestionado.

La estrecha correlación de Litecoin con Bitcoin parece haber limitado la demanda del ETF de LTC esta semana. Las salidas netas de 191 millones de dólares el viernes llevaron las retiradas totales de los ETF de Bitcoin a superar los 1.000 millones de dólares en solo tres jornadas de negociación.

Stake.com procesa ya el 16% de las transacciones diarias

Mientras la adopción institucional avanza con cautela, Litecoin mantiene su atractivo en ecosistemas de pagos online. Un informe compartido por el analista bogdanoffig en X (antes Twitter) desveló que Stake.com, una importante plataforma de juegos con criptomonedas, gestiona cerca del 16% de las transacciones diarias en la cadena de bloques de Litecoin.

La cuenta oficial de Litecoin en X reprodujo esta información, que además mostró que la red registra una media de 200.000 transacciones diarias en cadena, impulsadas por la integración de pagos de Stake.com.

Did You Know? Litecoin accounts for a large percentage of crypto use at https://t.co/qOyan78IFs. In fact, Litecoin has been the number one crypto used there for at least two consecutive years! Interestingly, @Stake accounts for about 16% of the daily Litecoin on-chain… https://t.co/sBQSJqvOgl pic.twitter.com/hZJEo7aarq — boglee Ⓜ️🕸 (@bogdanoffig) October 30, 2025

La comisión media por transacción en Litecoin se mantiene por debajo de 0,0005 dólares, situando a LTC como una de las redes más baratas y rápidas para microtransacciones de alto volumen. Este uso práctico se alinea con la tendencia general de las altcoins que recuperan terreno en mercados de utilidad de pago, especialmente en regiones que adoptan infraestructuras de pago de bajo coste.

El viernes, Square, la plataforma de pagos vinculada al fundador de X, Jack Dorsey, destinó recompensas de 50 dólares para 20.000 usuarios con el objetivo de fomentar las conversaciones sobre Bitcoin dentro de la aplicación.

Perspectivas técnicas: ¿podrá LTC mantenerse sobre los 100 dólares?

El último repunte de Litecoin hacia los 99 dólares refleja una mejora del sentimiento tras semanas de volatilidad. En el gráfico diario, el par LTC/USD cotiza justo por debajo de la banda superior de Bollinger (en 101,28 dólares), mientras la banda central se sitúa en 95,39 dólares, marcando esta zona como un soporte clave a corto plazo.

Los puntos del SAR Parabólico por encima del precio, en 109,97 dólares, indican que persiste cierto sentimiento bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), con tendencia ascendente hacia 49,5, muestra que los vendedores van perdiendo el control a medida que el impulso del mercado se aproxima a territorio neutral.

La línea MACD ha cruzado por encima de la línea de señal (-2,30 frente a -3,17), apuntando a un posible giro alcista. Con el histograma tornándose positivo, el precio de LTC parece preparado para intentar recuperar la barrera psicológica de los 100 dólares, seguida de una resistencia en 109,97 dólares.

En sentido contrario, si no logra mantener el soporte de los 95 dólares, podría producirse un retroceso moderado hacia los 89,50 dólares, en línea con la banda inferior de Bollinger.

