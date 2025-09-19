Los CEO de Binance y Franklin Templeton se reunirán con reguladores europeos en la cumbre cripto de 2026

Key Notes

Los CEO y líderes de Kraken, Algorand, DRW, DBS, Pantera Capital, Perkins Cole, Brevan Howard Digital y Binance están confirmados como ponentes del evento.

También asistirá un consejero de la Comisión Europea, lo que brindará amplias oportunidades a las principales empresas cripto para acercarse al regulador comunitario.

El evento es exclusivo y se limita a una lista seleccionada de 250 inversores de primer nivel, programado justo antes del Foro Económico Mundial de Davos.

Una conferencia exclusiva está destinada a reunir a algunos de los nombres más destacados del mundo cripto y las finanzas tradicionales junto a un regulador europeo clave.

La CfC St. Moritz tendrá lugar del 14 al 16 de enero de 2026, en los Alpes suizos, con un programa de ponentes de alto perfil.

La lista de invitados incluye al CEO de Binance, Richard Teng, la CEO de Franklin Templeton, Jenny Johnson, y el co-CEO de Kraken, Arjun Sethi.

Se les unirán Don Wilson, fundador de la firma de trading DRW, y un consejero de la Comisión Europea, Peter Kerstens. Según el comunicado de prensa de los organizadores del evento, la conferencia albergará únicamente 250 participantes para fomentar debates privados sobre el futuro de la industria.

Una convergencia entre las cripto y las finanzas tradicionales

La conferencia pone de relieve la creciente integración de los activos digitales en el sistema financiero convencional.

Jenny Johnson ha dirigido la importante apuesta de Franklin Templeton por las criptomonedas, lanzando uno de los primeros ETF al contado de Bitcoin (BTC) y desarrollando productos financieros tokenizados. La firma anunció recientemente una alianza estratégica con Binance para desarrollar nuevas ofertas de activos digitales.

Otros grandes actores financieros están realizando movimientos similares. Brevan Howard Digital nombró a Chris Rayner-Cook como su nuevo director de inversiones en mayo de 2025 para supervisar sus crecientes fondos de activos digitales, que casi han duplicado sus participaciones en ETF de Bitcoin.

Los preparativos se extienden a la infraestructura del mercado, ya que Nasdaq presentó recientemente una propuesta para permitir el comercio de valores tokenizados.

El diálogo regulatorio toma protagonismo

Con la maduración del sector, la regulación se ha convertido en un tema central. La inclusión de Peter Kerstens de la Comisión Europea resulta especialmente notable, ya que la UE continúa implementando su marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

La regulación ya ha llevado a exchanges como Gemini a obtener una licencia MiCA en Malta para expandir sus servicios. El diálogo llega en un momento en que otros grandes exchanges también navegan por normas globales complejas.

Bajo el CEO Richard Teng, Binance está navegando por un panorama regulatorio global complejo con resultados mixtos. El exchange ha obtenido licencias nacionales clave en Europa, incluyendo como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) en Francia e Italia, y el reconocimiento del Banco de España.

Sin embargo, estos logros se ven contrarrestados por desafíos significativos, ya que Binance carece de un pasaporte MiCA integral para operar en toda la UE, se ha retirado de mercados como Alemania y los Países Bajos, y permanece muy restringido en Estados Unidos y el Reino Unido.

Al otro lado del Atlántico, Kraken ha estado navegando por su propio camino regulatorio en Estados Unidos. El exchange vio recientemente un desarrollo positivo después de que la SEC retirase su demanda, una medida que proporcionó a la empresa mayor claridad operativa.

El impulso más amplio hacia normas más claras también se refleja en acciones de reguladores estatales, con Nueva York exigiendo ahora análisis de blockchain para todos los bancos autorizados por el estado que participen en cripto.

La reunión en St. Moritz probablemente servirá como foro para que los líderes debatan un camino sostenible hacia adelante, equilibrando la innovación con la estabilidad que requieren los inversores institucionales.

Las conversaciones mantenidas podrían ofrecer una perspectiva de la siguiente fase de adopción cripto global y formulación de políticas. Esto ocurre mientras firmas de inversión como Pantera Capital revelan importantes participaciones en activos como Solana (SOL), demostrando la continua confianza institucional en el mercado.

