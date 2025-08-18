Los cuatro factores que marcarán el mercado cripto esta semana

Key Notes

La semana arrancará con el encuentro entre Trump y Zelenski.

Las actas del FOMC y el discurso de Powell constituyen eventos económicos cruciales para el mercado cripto.

Se prevé un incremento en las solicitudes de desempleo que podría desencadenar ventas a corto plazo.

El mercado de criptomonedas mantuvo su fortaleza la semana pasada, con Bitcoin (BTC) alcanzando un nuevo máximo histórico y Ethereum (ETH) rozando su pico de 2021.

Bitcoin tocó los 124.457 dólares el 14 de agosto, mientras que Ethereum se acercó a la zona de los 4.788 dólares.

No obstante, los mercados financieros —incluidos los activos digitales— podrían entrar en una fase de alta volatilidad esta semana debido a cuatro acontecimientos que analistas e inversores siguen con especial atención.

Conversaciones de paz

El presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el lunes 18 de agosto.

Tras su encuentro con el presidente ruso Vladímir Putin, Trump apuntó hacia un posible acuerdo de paz en lugar de un simple alto el fuego, lo que pondría fin al conflicto de tres años y medio en Ucrania.

El fin de la guerra probablemente impulsará el optimismo del mercado hacia la inversión en activos especulativos como las altcoins y las memecoins.

President Donald J. Trump speaks by phone with Ukrainian President Volodymyr Zelensky aboard Air Force One on Saturday, August 16, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok) pic.twitter.com/xUTh4U63gz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2025

La Reserva Federal habla de cripto

El miércoles 20 de agosto se harán públicas las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), un registro detallado de las deliberaciones y decisiones adoptadas durante la reunión del 29 y 30 de julio.

Dos jornadas más tarde, el 22 de agosto, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, pronunciará un discurso sobre la situación económica del país y revelará los planes y la revisión del marco de actuación de la Fed.

Se espera que Powell también dé pistas sobre cuándo tendrá lugar el próximo recorte de tipos de interés.

Habitualmente, el mercado cripto experimenta una elevada volatilidad antes de la publicación de las actas del FOMC y el discurso de Powell, dos eventos de gran relevancia para Wall Street y los inversores estadounidenses.

Solicitudes de desempleo

Entre ambos eventos de la Fed —las actas del FOMC y el discurso de Powell— se publicará el jueves 21 de agosto el informe semanal de solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos.

Las peticiones de subsidio por desempleo descendieron en 3.000 —de 227.000 a 224.000— la semana pasada. Sin embargo, según datos de Investing.com, se prevé que la cifra vuelva a aumentar en 3.000 esta semana.

Si las solicitudes de desempleo se incrementan según lo previsto, esto apuntará hacia un repunte de los despidos debido tanto a la incertidumbre macroeconómica como microeconómica.