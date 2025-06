Los ingresos totales de Donald Trump en criptomonedas superan los 57.000.000 de dólares

Donald Trump obtuvo aproximadamente 57,4 millones de dólares en ingresos de criptodivisas en 2024. Él y sus hijos han negado cualquier implicación con la recientemente promocionada TRUMP Wallet.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó hasta 57,4 millones de dólares en ingresos de criptodivisas en 2024. Esta ganancia se debió en particular a su asociación con World Liberty Financial (WLFI), una empresa de criptodivisas de Finanzas Descentralizadas (DeFi) que apoya en colaboración con sus hijos, Donald Jr. y Eric.

El 13 de junio, el presidente pro criptomonedas presentó su 2025 declaración financiera pública ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

Este documento contenía detalles de sus inversiones financieras y su cartera actual, incluida información sobre los 57,4 millones de dólares procedentes de sus actividades criptográficas. Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha demostrado un apoyo inquebrantable a la floreciente industria de activos digitales.

Desde hacer promesas durante su campaña hasta finalmente colocar estructuras para facilitar la mejora del sector de las criptomonedas, el presidente estadounidense se ha mantenido comprometido. Todos los indicadores muestran que su postura a favor de las criptomonedas ha dirigido las innovaciones hacia Estados Unidos y, como tal, ha impulsado sus ganancias.

Cabe señalar que el expediente de más de 200 páginas no especificaba la ventana para la divulgación financiera. Sin embargo, un análisis minucioso de los datos sugería que abarcaba los ingresos del ejercicio fiscal 2023. Curiosamente, estos 57,4 millones de dólares fueron una de sus fuentes de ingresos más significativas del año pasado.

Actualmente, Trump controla unos 15.750 millones de fichas de gobernanza en World Liberty Financial. Al poseer esta cantidad de tokens, el político tiene derecho a votar en las principales decisiones/propuestas dentro del ecosistema. Mientras tanto, el presidente se benefició de otras inversiones en activos digitales, especialmente aquellos que presentaban su marca.

El presidente obtuvo ingresos de 1,16 millones de dólares con sus fichas no fungibles.

Además, su esposa, la Primera Dama de los EE.UU., Melania Trump, ganó 216.700 dólares de un producto similar con su marca. Forbes informó recientemente de que Donald Trump ha conseguido amasar hasta 1.000 millones de dólares en criptodivisas, lo que ha aumentado aún más su patrimonio neto. También tiene 900 millones de dólares en activos líquidos, la mitad de los cuales proceden de sus actividades con criptomonedas.

Hay una alta probabilidad de que Trump haya obtenido más ingresos de las criptodivisas, teniendo en cuenta que el informe no dice nada acerca de sus ingresos de TRUMP, la memecoin lanzada hace unos meses.

Según informes anteriores, el token TRUMP generó entre 86 y 100 millones de dólares hasta el 30 de enero. Un porcentaje sustancial de este capital debe haber ido a parar al Presidente.

Su criptoimperio se expande, lo que puede reportarle más beneficios en los próximos años. El 3 de junio, NYSE Arca presentó un formulario 19b-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) para listar el fondo cotizado en bolsa (ETF) Truth Social Bitcoin. Según la solicitud, el ETF propuesto pretende seguir el precio al contado del Bitcoin.

Su objetivo es exponer a los inversores a la principal criptomoneda sin poseerla directamente. El fondo está asociado a la empresa de medios de comunicación del presidente Donald Trump, Trump Media & Technology Group (TMTG).

Por otra parte, una nueva billetera TRUMP fue promocionada en Internet hace unas semanas, generando una atención masiva. Mientras que muchos entusiastas de las criptomonedas creen que esta billetera era de la empresa de criptomonedas del presidente, los hijos de Trump negaron inmediatamente su participación en la empresa.

💰TRUMP’S $57M DEFI WINDWALL

Donald Trump disclosed $57.4M in income from World Liberty Financial, a crypto venture he backs with sons Don Jr. and Eric.

He holds 15.75B governance tokens with voting rights — but the filing doesn’t say if he sold, staked, or just valued them… pic.twitter.com/OjflNLbXwv

— Alpha (@the_alpha_dev) June 14, 2025