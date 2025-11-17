Más de 50 influencers del gaming lanzan Gallaxia

Key Notes

El estudio otorga participaciones accionariales a los creadores mediante Gallaxium Bars, vinculándolos a los ingresos de todos los juegos y productos de entretenimiento de la red.

Planet-X integra experiencias físico-digitales donde los jugadores obtienen activos digitales y recompensas reales como camisetas firmadas de la NBA.

El sector de juegos play-to-earn ha alcanzado los 4.800 millones de dólares en valor de mercado, con proyectos importantes registrando ganancias semanales.

Más de 50 de los principales influencers del sector de los videojuegos han lanzado Gallaxia, un estudio de gaming propiedad de creadores respaldado por más de 200 millones de seguidores. La plataforma incluye Planet-X, que ha generado 500.000 dólares en ventas.

Más de cincuenta de los mayores influencers del mundo del gaming se han unido para lanzar Gallaxia, el primer estudio de videojuegos y entretenimiento propiedad de los jugadores. Según documentos compartidos con CoinSpeaker, el proyecto está diseñado para fusionar la propiedad de los creadores, la jugabilidad de categoría AAA y la distribución de contenidos a gran escala, marcando un cambio significativo en cómo se construyen, poseen y monetizan los juegos multijugador online.

La plantilla fundacional del proyecto incluye a gigantes de PUBG Mobile como Panda, Levinho y Sevou, junto con el exfutbolista del Chelsea FC James Ashton, cada uno de ellos actuando como copropietario. Con un recuento combinado que supera los 200 millones de seguidores y 30.000 millones de visualizaciones de contenido, Gallaxia emerge como el ecosistema impulsado por creadores más grande del gaming blockchain.

Propiedad real para los creadores

A diferencia de las colaboraciones tradicionales donde los creadores actúan como promotores a corto plazo, Gallaxia les otorga participaciones accionariales a largo plazo mediante Gallaxium Bars, activos digitales vinculados a los ingresos de todos los juegos y productos de entretenimiento de la red.

Panda, creador de uno de los canales de YouTube de videojuegos más grandes del mundo y copropietario de Gallaxia, destacó que cada uno de los creadores participantes ha construido comunidades durante años y ahora están construyendo algo que pueden poseer.

«Estamos trayendo a los jugadores. Cada uno de nosotros ha pasado años construyendo comunidades, y ahora estamos creando algo que esas comunidades pueden realmente poseer y de lo que pueden sentirse orgullosas», señaló Panda.

El youtuber sueco Levinho añadió que Gallaxia «revolucionará cómo se construye un estudio de gaming y entretenimiento». Sevou, jugador de PUBG mobile con más de 6,5 millones de suscriptores en YouTube, se hizo eco de este sentimiento, afirmando que «los creadores ya no son vallas publicitarias: somos los constructores, propietarios y narradores de nuestro propio ecosistema».

Planet-X se convierte en el juego insignia de Gallaxia

A pesar de encontrarse en acceso anticipado, el juego insignia de Gallaxia, Planet-X, ya ha superado las 300.000 inscripciones verificadas y generado más de 500.000 dólares en ventas. El juego integra experiencias «físico-digitales», permitiendo a los jugadores obtener activos digitales y recompensas del mundo real, un diseño que apoya el streaming, la participación de espectadores y los bucles de interacción con creadores.

Según James Ashton, copropietario y exjugador de la Premier League, Gallaxia pretende «construir el próximo Riot Games, pero en blockchain, copropiedad de la comunidad y de los mejores jugadores y creadores del mundo».

El estudio también está colaborando con atletas y artistas de alto perfil. Su primera gran asociación involucra al campeón de la NBA 2025 Isaiah Joe, quien distribuirá camisetas firmadas como premios coleccionables en las búsquedas del tesoro dentro del juego de Planet-X.

El sector play-to-earn alcanza una valoración de 4.800 millones

La valoración global del sector play-to-earn ha superado ahora los 4.800 millones de dólares en valor de mercado, según datos de Coingecko. Proyectos como Immutable X, Decentraland y The Sandbox se encuentran entre los cinco principales del sector, cada uno registrando ganancias en el marco temporal semanal a pesar de pérdidas intradía leves el 13 de noviembre.

