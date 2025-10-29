MetaMask se vuelve multicadena y sugiere un airdrop de MASK

MetaMask acelera el ritmo. La cartera ahora unifica la gestión de direcciones multicadena, al tiempo que reaviva los rumores de un airdrop del futuro token MASK. El ecosistema de carteras se ve sacudido, ya que el alcance de MetaMask sigue siendo enorme.

Una sola cuenta para múltiples redes

MetaMask abandona el modelo «una cuenta equivale a una dirección». Ahora, una única cuenta puede agrupar direcciones para Ethereum, Solana y, próximamente, Bitcoin. De esta manera, los usuarios gestionan menos identidades y navegan más rápido entre redes. El equipo promete una experiencia más fluida para las actividades entre cadenas.

La actualización llega automáticamente en el móvil y en la extensión web. No se requiere ninguna acción, lo que reduce las fricciones. Además, la aplicación asocia las direcciones existentes de manera cronológica. En la práctica, una dirección de Solana creada anteriormente se «empareja» con su gemela EVM que lleva el mismo nombre. Si falta una pareja, MetaMask genera la contraparte. Es sencillo y evita los cambios de nombre manuales.

De hecho, este estándar facilita la compatibilidad entre cadenas sin multiplicar las semillas. Por consiguiente, los usuarios pueden conservar sus hábitos mientras amplían su perímetro en cadena.

No obstante, existe una limitación. Las cuentas conectadas a una cartera de hardware permanecen confinadas a la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) por el momento. En cambio, la extensión y el móvil ya admiten Solana, lo que cubre la mayoría de los usos habituales. MetaMask precisa que las direcciones históricas siguen siendo accesibles. Es tranquilizador para las carteras que acumulan años de actividad.

Por último, la promesa de «múltiples redes por defecto» cambia las reglas del juego para los principiantes. Asimismo, la interfaz reduce los desplazamientos entre perfiles y cuentas distintas. Por eso el anuncio puede acelerar la adopción de aplicaciones entre cadenas, especialmente los puentes, los intercambios y los juegos en cadena.

¿Hacia un token MASK? Las pistas y los retos

Las señales en torno a un token MASK se suceden. Un portal de rumores, inicialmente protegido por una pantalla de autenticación, circuló brevemente antes de redirigir a la página de inicio. A continuación, se registraron nuevos dominios oficiales para páginas de «reclamación» y «regalo». Sin embargo, nada está activo de cara al usuario en este momento. Al mercado le encantan este tipo de pistas, ya que a menudo preceden a anuncios concretos.

La especulación se disparó inmediatamente. En Polymarket, las probabilidades de un lanzamiento en 2025 se dispararon por encima del 40 % y luego cayeron hacia el 17 %. En efecto, estos mercados reaccionan rápido, pero también corrigen igual de rápido. Por consiguiente, hay que mantener la cabeza fría: nada está confirmado públicamente sobre el calendario del airdrop.

Queda el fondo: ¿por qué un token ahora? Por un lado, MetaMask contaría con más de 30 millones de usuarios. Un airdrop dirigido a la actividad histórica crearía un movimiento comunitario importante.

En cuanto a la hoja de ruta, MetaMask ya ha dado un paso decisivo con la cuenta única multirred. Pronto, la llegada de la red Bitcoin ampliará aún más la base de usuarios activos. Asimismo, la infraestructura de las carteras evoluciona hacia arquitecturas de «Cartera como Protocolo» y modelos de firma avanzados. Estos movimientos permiten vislumbrar un futuro en el que la cartera se convierte en una capa de identidad, seguridad y pago.

