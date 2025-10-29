Metaplanet: recompra de 150 millones de acciones no sostiene el rally

Key Notes

Simon Gerovich, de Metaplanet, reveló el plan más amplio de la compañía para mejorar la eficiencia del capital y maximizar el rendimiento de Bitcoin.

Bajo su marco actualizado de asignación de capital, la empresa recomprará acciones de Metaplanet cuando las métricas de valoración caigan por debajo de 1,0x mNAV.

Aunque Metaplanet alcanzó los 30.000 Bitcoin en su cartera, sus acciones siguen un 70 % por debajo de los máximos de 2025.

Las acciones de Metaplanet finalmente han experimentado algo de movimiento, subiendo un 10 % durante la sesión de negociación del 28 de octubre hasta los 540 yenes. Esto ocurre después de que la firma japonesa de tesorería de Bitcoin anunciara un programa de recompra de 150 millones de acciones. Sin embargo, el precio de la acción ha vuelto a retroceder, encontrando un soporte crucial en el nivel de 500 yenes.

A pesar de alcanzar el hito de 30.000 Bitcoin en cartera para 2025 a principios de octubre, las acciones de Metaplanet han estado bajo una fuerte presión bajista, siguiendo los mínimos de 430 yenes a mediados de octubre. La acción ya cotiza con un descuento del 70 % respecto a su máximo de 2025 de 1.900 yenes.

El reciente programa de recompra de acciones por parte de la firma japonesa desencadenó actividad alcista, llevando la acción a 540 yenes. Al hablar sobre el desarrollo de hoy, el consejero delegado de la compañía, Simon Gerovich, declaró que la empresa ha lanzado un programa de recompra de acciones destinado a mejorar la eficiencia del capital y maximizar su rendimiento de Bitcoin.

Gerovich añadió que el consejo de administración también ha aprobado una nueva línea de crédito para respaldar la ejecución flexible dentro de la estrategia más amplia de asignación de capital de Metaplanet.

Además, el estratega de Bitcoin de la compañía, Dylan LeClair, también celebró el plan de recompra de 150 millones de acciones. Agregó que Metaplanet ha conseguido una línea de crédito de hasta 500 millones de dólares, que puede utilizarse a discreción de la empresa.

Siguiendo el plan de tesorería centrado en Bitcoin

El analista de mercado Adam Livingston señaló que Metaplanet está siguiendo su marco de asignación de capital recientemente introducido para ejecutar su plan de tesorería centrado en Bitcoin. Bajo la política actualizada, la compañía puede emitir acciones preferentes para recaudar fondos destinados a adquirir más Bitcoin.

De este modo, pretende impulsar las reservas de BTC por acción y mejorar la flexibilidad financiera. La noticia reciente llega días después de que un informe de Bloomberg afirmara que la estrategia de acumulación de Bitcoin de Metaplanet no está dando resultados.

La emisión de acciones ordinarias solo se contemplará cuando el múltiplo del valor neto de activos de mercado (mNAV) de Metaplanet esté en 1,0x o por encima. Adicionalmente, el marco incluye un mecanismo de recompra de acciones que permite a Metaplanet adquirir sus propias acciones cuando el mNAV está por debajo de 1,0x. Esta medida está diseñada para aumentar las tenencias de Bitcoin por acción y respaldar el valor intrínseco de la compañía bajo valoraciones de mercado más bajas.

Presión vendedora pese a cumplir objetivos

El último programa de recompra de acciones tiene como objetivo impulsar las acciones de Metaplanet, que han estado bajo una fuerte presión vendedora. A pesar de alcanzar su ambicioso objetivo de mantener 30.000 BTC antes de finales de 2025, el precio de las acciones de la compañía no ha reflejado este hito.

Artículo relacionado: todo sobre las acciones de criptomonedas