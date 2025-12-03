Michael Saylor compra Bitcoin: reserva de 1.440 millones

Strategy (MSTR), la compañía de Michael Saylor, ha adquirido 130 Bitcoin adicionales por 11,7 millones de dólares, elevando sus tenencias totales a 650.000 BTC.

Strategy suma 130 BTC y alcanza las 650.000 unidades

Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy (MSTR), ha confirmado la compra de 130 Bitcoin adicionales para la empresa, con una inversión valorada en 11,7 millones de dólares.

Tras esta reciente adquisición, Saylor señaló que las tenencias totales de la compañía han alcanzado los 650.000 BTC. La última compra se realizó a un precio medio de aproximadamente 89.960 dólares por Bitcoin.

La inversión acumulada de la empresa asciende a unos 48.380 millones de dólares, con un precio medio de compra de 74.436 dólares por BTC. A pesar de la reciente corrección de precios, Saylor mantiene su postura alcista sobre Bitcoin. La semana pasada ya advirtió que la compañía está preparada para gestionar una caída del precio de Bitcoin hasta los 25.000 dólares.

El primero de diciembre, el mercado cripto experimentó otro desplome relámpago con Bitcoin cayendo hasta los 86.000 dólares, desencadenando más de 600 millones de dólares en liquidaciones. Esta situación se produce en medio del aumento de los rendimientos de los bonos japoneses a dos años por encima del 1%, por primera vez desde la crisis financiera de 2008.

Pese a la nueva compra, las acciones de MSTR registraron un descenso del 4,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado el 1 de diciembre. El precio de la acción ha vuelto a deslizarse por debajo del nivel de 170 dólares, en medio de la caída generalizada del mercado.

Reserva de 1.440 millones de dólares para pagos de dividendos

Michael Saylor ha respondido a sus críticos abordando las preocupaciones sobre el pago de dividendos y las posibles liquidaciones forzosas de Bitcoin.

El primero de diciembre, Strategy (MSTR) reveló que ha creado una reserva de 1.440 millones de dólares estadounidenses para financiar los pagos de dividendos de acciones preferentes y cumplir con sus compromisos de deuda, según un documento presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

La compañía explicó que esta nueva «Reserva en USD» se financió utilizando los ingresos de su oferta de acciones en el mercado. MicroStrategy planea mantener un saldo suficiente para cubrir al menos doce meses de pagos de dividendos. El objetivo a largo plazo es ampliar la cobertura hasta veinticuatro meses.

Al comentar este desarrollo, Michael Saylor declaró: «Establecer una Reserva en USD que complemente nuestra Reserva en BTC marca el siguiente paso en nuestra evolución. Creemos que nos posicionará mejor para navegar la volatilidad del mercado a corto plazo mientras cumplimos nuestra visión de ser el principal emisor mundial de Crédito Digital».

Sin embargo, Peter Schiff, conocido crítico de Bitcoin, arremetió contra Saylor por este enfoque, manifestando su desacuerdo con la estrategia adoptada por la compañía.

La decisión de Strategy refuerza su compromiso con Bitcoin mientras implementa medidas financieras para garantizar estabilidad operativa frente a la volatilidad del mercado cripto.

Today is the beginning of the end of $MSTR. Saylor was forced to sell stock not to buy Bitcoin, but to buy U.S. dollars merely to fund MSTR's interest and dividend obligations. The stock is broken. The business model is a fraud, and @Saylor is the biggest con man on Wall Street. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 1, 2025