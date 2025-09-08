Michael Saylor rompe su silencio tras el rechazo del S&P 500

El presidente ejecutivo de MicroStrategy ha roto finalmente su silencio sobre el rechazo del índice S&P 500 para incluir su compañía, argumentando que la firma solo necesita reconocimiento formal para formar parte del selectivo club bursátil estadounidense.

MicroStrategy minimiza el desplante y mantiene el rumbo bitcoiner

Pese a su considerable reserva de Bitcoin, MicroStrategy fue excluida del S&P 500 el pasado 5 de septiembre. Lejos de lamentarse, Saylor presumió de cómo las acciones de su empresa (MSTR) han superado ampliamente al índice S&P 500 (SPY), gracias a su agresiva estrategia de acumulación de Bitcoin.

Thinking about the S&P right now… pic.twitter.com/Y5nPc9XT4l — Michael Saylor (@saylor) September 6, 2025

Para respaldar sus afirmaciones, compartió gráficos que demuestran que MSTR ha superado incluso al propio Bitcoin. Según estos datos, MSTR se ha disparado un 92%, mientras que SPY se queda rezagado con apenas un 14% de incremento. Por su parte, Bitcoin registró un crecimiento anualizado del 55% en términos de «retorno de la era del patrón Bitcoin».

Tras conocerse el rechazo del S&P 500, MSTR experimentó una caída del 2%, cerrando el viernes en 335,87 dólares, aunque con un repunte del 2,53% según datos de Yahoo Finance.

A pesar del revés, MicroStrategy ha reiterado que no se apartará de su estrategia quinquenal de adquisición de Bitcoin. El 2 de septiembre presentó un formulario 8-K ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC), revelando la compra de 4.048 bitcoins por 449,3 millones de dólares entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre.

Un patrimonio cripto de 70.500 millones de dólares

Los fondos procedieron de ventas de diferentes clases de acciones de la compañía: acciones ordinarias MSTR, acciones preferentes perpetuas Strike (STRK), Strife (STRF) y Stride (STRD). En total, la firma acumula 636.505 bitcoins, valorados actualmente en más de 70.500 millones de dólares, con Bitcoin cotizando a 110.784,93 dólares tras una caída del 1,39% en las últimas 24 horas.

Robinhood entra por la puerta grande y genera polémica

En lugar de MicroStrategy, fue Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) la elegida para ingresar en el índice. Esta plataforma, que permite a inversores particulares operar tanto con acciones tradicionales como con criptomonedas, reemplazará a Caesars Entertainment en el S&P 500 durante el rebalanceo trimestral del 22 de septiembre.

Tanto MicroStrategy como Robinhood fueron rechazadas en agosto, provocando caídas en sus respectivas cotizaciones. Sin embargo, la elección de Robinhood sobre MicroStrategy ha resultado inesperada y ha desatado debates entre analistas de mercado.

Aunque Robinhood goza de sólida reputación y superó los 100.000 millones de dólares de capitalización en julio, el rendimiento financiero superior de MicroStrategy y su relevancia sectorial podrían haberla convertido en candidata más sólida.

Criterios cuestionados

Este episodio ha llevado a los inversores a cuestionar los criterios y la lógica detrás del proceso de selección del S&P 500. Saylor mantiene que su empresa solo necesita «reconocimiento formal» para unirse al exclusivo grupo de las 500 mayores compañías estadounidenses por capitalización bursátil, una afirmación que cobra fuerza considerando el extraordinario desempeño de MicroStrategy en los mercados.