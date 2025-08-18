Monero (XMR) se alza como el mayor ganador mientras los mineros revierten el ataque del 51% de Qubic y la restricción de Kraken

Key Notes

El precio de Monero (XMR) ganó un 7% el domingo 17 de agosto, recuperándose por encima de los 260 dólares tras el fallido ataque del 51% de Qubic.

La suspensión de depósitos XMR por parte de Kraken desató una venta masiva del 19% impulsada por el pánico a principios de semana, pero la red se mantuvo operativa y segura.

La respuesta comunitaria durante el fin de semana ha fortalecido la descentralización de Monero, mejorando la distribución del hashrate.

Tras el rally del 14% de Chainlink (LINK) durante el fin de semana, Monero emergió como el segundo mejor valor entre las 30 criptomonedas principales, ganando un 7% intradía el domingo 17 de agosto para superar la marca de los 260 dólares.

Esta recuperación sigue a una controversia importante en la red, que provocó que el precio de XMR se desplomara casi un 19% entre el 12 y 15 de agosto, después de que el exchange centralizado Kraken suspendiera los depósitos de Monero en respuesta a afirmaciones en redes sociales sobre una toma de control de la red.

La controversia comenzó cuando la empresa minera Qubic fue acusada de ejecutar un ataque del 51% contra la red de Monero, despertando temores sobre centralización e impulsando el pánico en los exchanges. Conforme las preocupaciones se calmaron durante el fin de semana, el colaborador comunitario Smart Degen criticó duramente la decisión de Kraken de suspender las operaciones y depósitos, sugiriendo que se basó más en el pánico mediático que en debilidades identificadas de la blockchain.

El analista señaló que la red de Monero continuó funcionando con normalidad durante todo el incidente, sin registrarse gastos dobles ni brechas de seguridad.

¿Qué sigue para Monero tras el ataque a la red?

Tras los esfuerzos coordinados de la comunidad minera de Monero, el ataque fue revertido con una mejora en la distribución del hashrate entre los pools de minería conforme se disparó la adopción de P2Pool.

En el momento de redactar este artículo, la red de Monero permanece estable, sin pérdidas registradas por el intento de ataque. Los mecanismos de coordinación comunitaria que surgieron de este incidente se consideran un paso fundamental para proteger la red contra futuros ataques.

En cuanto a la acción del precio de XMR, la confianza restaurada en la red alimentó el rally del 7% durante el fin de semana, distinguiendo a Monero de la debilidad del mercado general. Mientras la consolidación lateral de Bitcoin dentro del rango de 116.000 a 118.000 dólares arrastró a la mayoría de altcoins a la baja durante el fin de semana, el repunte de XMR destaca la renovada confianza de los inversores conforme se alivia la controversia en torno al ataque del 51% de Qubic.

Previsión del precio de XMR: Los alcistas apuntan a 280 dólares, pero el soporte de 250 dólares es crítico

El análisis técnico muestra el precio de Monero repuntando con fuerza desde los mínimos de la semana pasada cerca de los 230 dólares, ganando más del 19% en las últimas 48 horas para retestear la zona de resistencia de 280 dólares. Además, la recuperación coincide con el RSI rebotando desde niveles de sobreventa cerca de 31, tendiendo ahora hacia 46, sugiriendo que el impulso alcista podría extenderse si los volúmenes de negociación de XMR se mantienen elevados.

La resistencia inmediata del precio de XMR se sitúa en 280 dólares, donde la toma de beneficios podría desencadenar consolidación. Una ruptura por encima de este nivel abre la puerta a la resistencia psicológica de 300 dólares, con potencial alcista adicional hacia 320 dólares si mejora el sentimiento general del mercado.

En el lado bajista, el área de 250 dólares sigue siendo el soporte crítico a corto plazo que vigilar, alineándose con la media móvil de 20 días de Monero. El fracaso en mantener esta zona podría hacer que los precios revisiten la región de 230 dólares, especialmente si resurgen titulares regulatorios o nuevas restricciones de exchanges.

Con el volumen de negociación en recuperación y la confianza restaurada en la estabilidad de la red, los alcistas han recuperado el control a corto plazo. Sin embargo, el sentimiento tibio en el mercado cripto más amplio sigue representando una amenaza importante que podría limitar el impulso alcista.

