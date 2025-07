Nueva propuesta de Bitcoin podría congelar la cartera de Satoshi Nakamoto para contrarrestar la amenaza cuántica

Key Notes

Los desarrolladores de Bitcoin proponen congelar monedas vulnerables a ataques cuánticos.

Esta medida podría afectar a la cartera intacta de Satoshi Nakamoto.

La propuesta introduce actualizaciones por fases para implementar seguridad resistente a la computación cuántica.

Un nuevo borrador de propuesta para Bitcoin pretende hacer lo impensable: congelar las monedas protegidas por criptografía heredada para protegerse contra futuras amenazas cuánticas.

Si los desarrolladores de Bitcoin siguen adelante con esta propuesta, podría afectar potencialmente a las monedas intactas en la cartera de Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin.

Tres fases de la propuesta borrador de Bitcoin

Los desarrolladores de Bitcoin buscan congelar estas monedas antes de que la computación cuántica pueda acceder a ellas, especialmente tras los recientes debates sobre cómo esta tecnología podría impactar negativamente en el ecosistema de BTC. Jameson Lopp y otros investigadores de seguridad criptográfica han coautorado un borrador de propuesta para esta nueva misión.

Están proponiendo un soft fork por fases que neutralizaría el efecto de la computación cuántica, convirtiéndola en poco más que un reloj que cuenta atrás.

La propuesta borrador de Bitcoin contempla tres fases, siendo la primera una prohibición de transferir fondos a direcciones ECDSA/Schnorr heredadas. Esta estrategia busca empujar a los usuarios hacia formatos resistentes a la computación cuántica, como P2QRH.

Esta Fase A comenzará tres años después de la implementación de BIP-360. La Fase B llegará dos años después de completarse la Fase A y supondrá que todas las firmas heredadas se vuelvan inválidas a nivel de consenso.

En esta fase, las monedas alojadas en direcciones vulnerables cuánticamente quedarán congeladas permanentemente. La última fase, Fase C, es opcional, pero introduce una vía de recuperación para los bitcoin bloqueados. Para lograr esto, los desarrolladores aprovecharán la prueba de conocimiento cero de posesión de semilla BIP-39.

Aún no está claro si esta fase particular será un hard fork o soft fork. A largo plazo, cualquiera que no se someta a la actualización sugerida terminará con monedas que no se pueden gastar.

Lamentablemente, las aproximadamente 1,1 millones de tenencias de Bitcoin vinculadas a las primeras direcciones pay-to-pubkey no están exentas de esta eventualidad. Ni siquiera las nuevas criptomonedas han logrado cambiar eso.

Impacto potencial de la computación cuántica en Bitcoin

Según Lopp y sus coautores, «Esta propuesta es radicalmente diferente de cualquier otra en la historia de Bitcoin, igual que la amenaza que plantea la computación cuántica es radicalmente diferente de cualquier otra amenaza en la historia de Bitcoin».

Para explicar mejor su motivación para la propuesta, señalaron que Bitcoin nunca antes se había enfrentado a una amenaza tan existencial para sus primitivas criptográficas.

Estos autores creen que un ataque cuántico exitoso contra Bitcoin podría provocar una disrupción económica significativa y daños en todo el ecosistema.

Entre las muchas disrupciones que la computación cuántica podría causar, una preocupación importante es su impacto potencial en el precio de Bitcoin.

Existe la posibilidad de que la capacidad de los mineros para proporcionar seguridad a la red también se vea significativamente afectada. En mayo, Craig Gidney, investigador de IA Cuántica en Google, advirtió que el cifrado de Bitcoin se enfrenta a riesgos crecientes debido a los rápidos avances en computación cuántica.

Para mostrar la gravedad de la situación, Gidney reveló además que romper el cifrado RSA, un algoritmo de clave pública, ahora requiere 20 veces menos recursos cuánticos de lo que se estimaba anteriormente.

Incluso ahora, la mayoría de desarrolladores de Bitcoin creen que la computación cuántica, incluidos avances como el chip Willow de Google, aún está muy lejos de romper la criptografía de Bitcoin.

A pesar de las preocupaciones a largo plazo sobre las amenazas cuánticas, el sentimiento a corto plazo es mixto. Algunos analistas ven a Bitcoin dirigiéndose hacia los 135.000 dólares, mientras que otros advierten de una caída a 50.000 dólares.

