OKX se dispara tras el lanzamiento de XRP, un 400% de volumen

Key Notes

El precio de OKB se disparó un 30% hasta los 220 dólares tras una campaña viral de reparto de XRP que impulsó las inscripciones KYC y la demanda del token.

La actividad en derivados explotó con 401 millones de dólares en volumen de negociación y 1,21 millones en liquidaciones de posiciones cortas, indicando una compresión de cortos.

A pesar del impulso alcista, el RSI en 93,91 señala condiciones de sobrecompra, con soporte clave en 180 dólares y resistencia cerca de los 240 dólares.

Esta rallie se produjo mientras Bitcoin y Ethereum registraban pérdidas. El interés abierto se disparó un 119%, lo que indica un fuerte impulso alcista, aunque las lecturas del RSI por encima de 93 sugieren que podría producirse una corrección.

OKB, el token nativo del exchange centralizado OKX, subió un 30% el jueves 21 de agosto, desafiando la debilidad generalizada del mercado mientras Bitcoin, Ethereum y Solana registraban pérdidas de entre el 1% y el 3%, respectivamente. Esta subida se vinculó al incremento de la participación comunitaria en torno a una campaña de reparto de XRP que comenzó el martes 19 de agosto, recompensando a cinco ganadores con 2.000 dólares en XRP cada uno.

Un segundo anuncio de reparto el jueves acumuló más de 321.000 visualizaciones en X en el momento de redactar este artículo. El aumento de atención se tradujo en una mayor demanda de OKB, ya que los usuarios se apresuraron a completar sus cuentas KYC y participar en los eventos promocionales, impulsando la actividad en cadena y la demanda del token.

DROP 2 Unlocked! 🥊💥🪂 5 winners, $2000 in $XRP each! For a chance to win: ☑️ RT + Follow @OKX

☑️ Reply with your best crypto advice

☑️ Submit a screenshot here: https://t.co/NssN0Haeh6 pic.twitter.com/k9Xvp9Ol4F — OKX (@okx) August 21, 2025

Análisis del mercado de Derivados de OKB

Las tendencias del mercado de derivados también reflejaron esta narrativa alcista. Según datos de Coinglass, los volúmenes de negociación de OKB se dispararon un 386% hasta los 401,31 millones de dólares, mientras que el interés abierto saltó un 119% hasta los 20,29 millones.

Las liquidaciones totalizaron 2,04 millones de dólares, con 1,21 millones en posiciones cortas eliminadas frente a 836.630 dólares en largas. La inclinación hacia las liquidaciones cortas confirma que los operadores fueron pillados por sorpresa por la fuerza de la subida, mientras que el aumento sostenido del interés abierto indica que sigue entrando capital fresco en los mercados de OKB.

Previsión del precio de OKB: Los toros apuntan a 240 Dólares con el RSI en extremos de sobrecompra

El movimiento parabólico de OKB llevó el token a 220 dólares en el momento de redactar este artículo, registrando ahora ganancias superiores al 200% solo en agosto. Sin embargo, los indicadores técnicos destacan ciertos factores de riesgo por delante, ya que el precio de OKB entra en territorio de sobrecompra.

Como se puede observar, la vela de ruptura del 21 de agosto llevó a OKB muy por encima del punto medio de las Bandas de Bollinger de 20 días de 83,41 dólares, con la banda superior extendiéndose ahora hasta 180,78 dólares. Con el precio de OKB ya por encima de ese umbral, el impulso permanece firmemente en manos alcistas. Si los compradores mantienen la subida, la siguiente resistencia clave se sitúa en 240 dólares, una barrera psicológica cerca del máximo intradía reciente.

No obstante, es importante señalar que el RSI cotizando en 93,91 indica condiciones de fuerte sobrecompra y una fase inminente de toma de beneficios.

Si OKB retrocede, se espera que el soporte inicial esté cerca de la zona de 180 dólares, correspondiente a la Banda de Bollinger superior. Una corrección más pronunciada podría arrastrar el precio hacia los 150 dólares, donde los toros podrían encontrar consolidación antes de intentar otra ruptura. Un fallo en mantenerse por encima de 150 dólares podría desencadenar un retroceso más profundo hacia la zona de soporte de 120 dólares.

