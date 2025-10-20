OpenSea lanzará el token SEA en el primer trimestre de 2026

Key Notes

En un espacio de X al que asistieron 11.100 usuarios, Finzer detalló los planes de OpenSea para crear una economía unificada en cadena, que permita el intercambio fluido de tokens, arte, cultura y bienes digitales a través de múltiples cadenas sin comprometer la custodia de los activos.

El viernes 17 de octubre, el consejero delegado Devin Finzer anunció a través de X que OpenSea lanzará un token nativo, SEA, en el primer trimestre de 2026, transformando la plataforma de un simple mercado de NFT a una plataforma integral de comercio en cadena.

OpenSea crossed $2.6B in trading volume this month, with over 90% from token trading. This is just the beginning of our transformation, from “NFT marketplace” to “trade everything.” NFTs were chapter one for us. In 2021, OpenSea brought the first wave of everyday internet users… — dfinzer.eth | opensea (@dfinzer) October 17, 2025

Según Finzer, el 50% del suministro total del token SEA se destinará a la comunidad. Los primeros usuarios y participantes en los programas de recompensas de OpenSea recibirán asignaciones significativas para reclamar.

Otros detalles confirman que el 50% de los ingresos generados en el lanzamiento de OpenSea se utilizará para comprar tokens SEA. Además, los poseedores de SEA podrán apostar sus tokens respaldando sus colecciones y activos NFT favoritos, integrando gobernanza y utilidad en la interfaz principal de OpenSea.

Finzer añadió que la aplicación móvil de OpenSea ya está en desarrollo, ofreciendo acceso completo al comercio en cadena, mientras que las funciones de negociación perpetua (perps) y abstracción entre cadenas están en fase de desarrollo antes del lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2026.

El lanzamiento del token SEA busca revitalizar el sector NFT tras una caída a 5.200 millones

El anuncio del token SEA de OpenSea llega en un momento en que el mercado mundial de NFT se enfrenta a una grave contracción durante los últimos cuatro años. Según datos de CoinGecko, la capitalización total del mercado de NFT cayó hasta los 5.200 millones de dólares el 18 de octubre, en marcado contraste con el pico de 25.000 millones en ventas de NFT alcanzado en 2021, según informó Reuters.

CryptoPunks sigue siendo la colección dominante, con una cuota de mercado del 33,6%, mientras que Bored Ape Yacht Club (BAYC) y Pudgy Penguins completan el podio, con un 6,02% y un 5,02%, respectivamente.

En el momento de redactar este artículo, el volumen de negociación de OpenSea ha alcanzado los 2.600 millones de dólares este mes, lo que refleja la participación activa de los usuarios mientras las valoraciones de NFT se han desplomado.

Artículo relacionado: las criptomonedas con más futuro, ¿veremos a OpenSea entre ellas?