PancakeSwap supera a Tether y recauda 24,6 millones de dólares en comisiones a pesar de la corrección del mercado

PancakeSwap superó a los principales emisores de stablecoin en comisiones de 24 horas. El token AB lidera la lista de operaciones en PancakeSwap.

PancakeSwap, una de las principales bolsas de criptomonedas descentralizadas, experimentó un repentino aumento de su actividad comercial y de sus comisiones diarias.

Según los datos de DefiLlama, PancakeSwap recaudó 24,6 millones de dólares en comisiones en las últimas 24 horas, superando a Tether y USDC con 19,9 millones y 6,4 millones, respectivamente.

Se trata de la segunda mayor comisión diaria de PancakeSwap tras los 31,2 millones de dólares del 19 de mayo de 2021. Los datos muestran que la DEX basada en BSC obtuvo unos ingresos de 2,1 millones de dólares en el último día y de 51,6 millones de dólares en los últimos 30 días.

PancakeSwap tiene actualmente un TVL de 1.750 millones de dólares, según datos de DefiLama.

El reciente sentimiento alcista en torno al token AB (AB) actuó como un motor clave detrás del creciente volumen de negociación en PancakeSwap. El proyecto Newton pasó a llamarse AB en febrero y ha registrado una subida del 116% en el último mes.

⚡️Introducing Crosschain Swaps, powered by @AcrossProtocol

Swap tokens across @BNBCHAIN, @arbitrum & @base in one click. No bridges, no app switching.

Start swapping → https://t.co/GPVwSFUaZ5

Full announcement → https://t.co/t9eamyGCZz pic.twitter.com/5VAdbX2Z8u

— PancakeSwap (@PancakeSwap) June 11, 2025