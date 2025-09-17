PayPal desenfunda «Links»: envía Bitcoin por SMS

El envío de criptomonedas suele parecer complejo. PayPal quiere romper esta barrera, PayPal lanza Links. La idea es sencilla: tu dinero sigue a tus conversaciones, y tus Bitcoin también.

PayPal Links permite enviar o solicitar dinero mediante un enlace personalizado, que se puede compartir por SMS, mensaje directo o correo electrónico. Muy pronto admitirá Ethereum, la stablecoin PYUSD y otros tokens, incluso hacia Venmo y monederos compatibles.

Cómo funcionan los PayPal Links para cripto

De esta manera, el envío de cripto se instalará en el corazón de las aplicaciones de mensajería, donde ya se organizan reembolsos y botes entre conocidos. Además, PayPal promete una experiencia «tan sencilla como un mensaje», con enlaces de un solo uso para reducir errores.

En concreto, generas un enlace único en la aplicación. Lo envías a tu contacto, que valida la transacción desde PayPal o Venmo. Después, los mismos enlaces servirán para transferir criptos: Bitcoin, Ethereum, PYUSD y, con el tiempo, «otros tokens».

De este modo, el usuario podrá mover sus fondos entre cuentas de PayPal/Venmo y, sobre todo, hacia monederos externos compatibles. Es un punto clave: la herramienta no se limita al ecosistema PayPal, pretende ser interoperable.

El despliegue sigue una lógica progresiva. Arranca en Estados Unidos, después se extenderá al Reino Unido, Italia y otros mercados.

Sin embargo, Europa continental aún no figura en el programa inicial. PayPal inscribe esta etapa en su estrategia PayPal World, un marco pensado para conectar los grandes sistemas y monederos a escala mundial.

Impacto en la adopción y cuestiones a vigilar

Dos elementos pueden acelerar el uso. Primero, las transferencias «friends & family» en cripto mediante PayPal y Venmo no provocarán evento fiscal. En efecto, PayPal desea que «los pagos personales sigan siendo personales». Segundo, la base de usuarios de PayPal actúa como palanca. Asimismo, añadir cripto donde la gente charla reduce ya la fricción de entrada. Para un reembolso entre amigos, enviar 20 dólares o 20 en PYUSD se convertirá en un gesto similar.

No obstante, varios puntos merecen vigilancia. Primero, simplicidad implica riesgos de envío a la persona equivocada si se hace clic demasiado deprisa. Los enlaces de un solo uso limitan este peligro, pero no lo eliminan.

Segundo, en cuanto a privacidad, la experiencia sigue siendo KYC (verificación de identidad) y centralizada; algunos puristas preferirán transferencias on-chain de monedero a monedero. En cambio, la apertura anunciada hacia monederos externos acerca la herramienta al espíritu cripto.

Más allá del P2P, PayPal impulsa una agenda más amplia. La compañía ha ampliado recientemente su oferta crypto in-app (BTC, ETH, pero también otros activos) y apuesta por PYUSD para los pagos.

Queda la cuestión de las comisiones y la experiencia más allá de las fronteras. Si los enlaces simplifican la interfaz, la economía de cada transferencia contará para la adopción masiva. Por consiguiente, los costes, la velocidad y la claridad de los tipos de cambio serán determinantes, especialmente en envíos hacia monederos de terceros.

Lee sobre criptomonedas baratas