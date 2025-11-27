PEPE ha permanecido cerca del mínimo de su rango reciente tras un mes en el que el token cayó aproximadamente un 40%, pero las últimas 24 horas han traído un giro repentino: la memecoin se ha disparado casi un 6%.

El volumen de negociación también experimentó un salto de casi el 16%, mientras PEPE se acercaba a una capitalización de mercado de 2.000 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Análisis del precio de PEPE: niveles clave en el horizonte

El gráfico semanal de PEPE muestra que el token se encuentra presionado contra una banda de soporte importante que ha resistido a lo largo de múltiples ciclos de mercado.

Cada vez que el precio tocó esta zona en el pasado, posteriormente formó un gran movimiento alcista impulsivo. El patrón actual se asemeja a una amplia estructura de suelo que sugiere un intento de reversión.

Cabe destacar que el precio ha respetado sistemáticamente tanto el techo cercano a los 0,000032 dólares como el suelo de demanda donde PEPE cotiza en el momento de escribir estas líneas.

Si el precio rebota, podría producirse una ola de recuperación de varios meses en la que PEPE recuperaría el nivel medio del rango cerca de 0,000014 dólares.

Si PEPE mantiene la base de soporte, la extensión proyectada ronda el 550%, lo que empujaría el precio hacia la región superior de oferta según muestra el gráfico.

Por el contrario, si PEPE no logra mantenerse aquí, podría enfrentarse a un retroceso más pronunciado.

PEPE busca un repunte del 550%, pero PEPENODE ya está cambiando las reglas

Mientras los operadores esperan una ruptura en PEPE, un nuevo proyecto llamado PEPENODE ($PEPENODE) está ganando una tracción considerable al revolucionar por completo el concepto de la minería de criptomonedas.

Olvídate de equipos caros y configuraciones complicadas: PEPENODE convierte la minería en una experiencia lúdica de jugar para ganar, donde cualquiera puede lanzar plataformas virtuales, conseguir tokens y escalar en la clasificación.

Se trata de minería sin complicaciones, y la preventa de criptomonedas ya está ardiendo con más de 2,19 millones de dólares recaudados hasta el momento y un fuerte respaldo comunitario.

$PEPENODE es un token deflacionario que quema el 70% de los tokens que los usuarios gastan en mejoras o nuevos nodos. Con esto, el proyecto busca fomentar la escasez a largo plazo a medida que crece la comunidad.

Como token ERC-20 en Ethereum, PEPENODE resulta fácil de transferir entre carteras, intercambios y herramientas DeFi. El proyecto evita asignaciones a personas internas, presentándose como un esfuerzo centrado en la comunidad donde todos parten del mismo punto.

Además, los primeros patrocinadores del proyecto también pueden optar a recompensas masivas de staking del 589% anual.