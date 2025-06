PEPE enfrenta riesgos de caída de precio por depósito de ballena en CEX

Una ballena depositó 609 mil millones de PEPE (~6,43 millones$) en Binance, señalando un riesgo potencial de venta masiva a corto plazo.

El RSI y el momento del MACD permanecen débiles, con 0,000010$ actuando como nivel de soporte crucial a mantener. PEPE, un proyecto prominente de meme coin, ha mostrado resistencia a corto plazo al subir un 3,5% en las últimas 24 horas, cotizando a 0,00001110$ al momento de redacción, según datos de CoinMarketCap.

Sin embargo, este sentimiento alcista se ve eclipsado por señales bajistas más amplias que se ciernen sobre el activo, ya que el reciente depósito masivo de una ballena en un exchange centralizado sugiere una posible caída, junto con una caída de más del 40% en el volumen de negociación.

En el gráfico diario, PEPE ha estado operando dentro de un canal descendente desde el 10 de mayo. Esta configuración eventualmente llevó a una bandera alcista, un patrón de continuación que a menudo sigue a un fuerte movimiento ascendente.

En el caso de PEPE, el precio se disparó de 0,0000079$ a 0,000015$ antes de consolidarse dentro de la bandera entre 0,000010$ y 0,000014$. Notablemente, los indicadores sugieren que cualquier ruptura de este tipo no será fácil.

El flujo de dinero de Chaikin (CMF) actualmente se sitúa por debajo de la línea cero, señalando una mayor presión vendedora. Esto sugiere que el dinero inteligente está saliendo de posiciones en lugar de acumular.

Añadiendo a este peso bajista está la lectura del balance de poder (BoP) de -0,52, que subraya el dominio de los vendedores.

Un BoP negativo junto con un CMF en declive indica que el momento descendente todavía está muy presente, y los alcistas necesitarán defender el soporte crítico en 0,000010$ para evitar pérdidas más profundas.

Además, se ha formado un cruce de la muerte con la media móvil exponencial de 50 días (EMA) cayendo por debajo de la EMA de 20 días, ya que el dominio de los compradores ha desaparecido de la acción del precio de PEPE.

Según TheDataNerd, una cartera etiquetada como 0x6ea depositó 609 mil millones de tokens PEPE (~6,43 millones$) en Binance. A pesar de este gran movimiento, la ballena aún mantiene la impresionante cantidad de 1,21 billones de PEPE (~12,77 millones$).

Tales depósitos de ballenas en exchanges centralizados a menudo preceden a eventos de toma de beneficios o distribución. Esto podría explicar la caída de más del 40% en el volumen de negociación.

1 hour ago, a whale 0x6ea deposited 609B $PEPE (~$6.43M) into #Binance

Just now, he still owns 1.21T $PEPE (~$12.77M)

Address:https://t.co/KwoIwhTtL7 pic.twitter.com/XmOt62QDs5

— The Data Nerd (@OnchainDataNerd) June 13, 2025