Los analistas advierten de un posible descenso hasta los 83.500 dólares.

Más de 10.000 BTC, por valor de 1.000 millones de dólares, se han trasladado a exchanges en las últimas 72 horas.

Grandes inversores como Robert Kiyosaki y Michael Saylor mantienen su confianza a largo plazo.

Tras perder el soporte crucial de los 100.000 dólares, el precio de Bitcoin ha extendido sus pérdidas, tocando mínimos por debajo de los 93.000 dólares el lunes 17 de noviembre.

El apasionado del oro Peter Schiff aprovechó el momento para destacar el mejor comportamiento del metal amarillo, que recupera los niveles de 4.100 dólares. Los expertos consideran que, si la venta masiva continúa, el precio de BTC podría caer aún más hasta los 83.500 dólares.

In early Asian trading, gold is already back above $4,100 while Bitcoin is struggling to hold $93,000. Bitcoin is now down 26% from its high. But in terms of gold, the bear market is far more ferocious, with Bitcoin down 39%. Sell Bitcoin now and buy gold before you get mauled. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 16, 2025

Vended Bitcoin ahora y comprad oro, dice Peter Schiff

A primera hora de hoy, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.000 dólares, con liquidaciones en 24 horas que se dispararon hasta los 243 millones de dólares, según datos de Coinglass. Con BTC erosionando todas sus ganancias de 2025, críticos como Peter Schiff han intensificado sus ataques contra la mayor criptomoneda.

Destacando el dominio del oro sobre BTC, Schiff señaló que el metal amarillo ha retomado su impulso alcista, cotizando de nuevo por encima de los 4.100 dólares durante las primeras horas asiáticas, mientras Bitcoin lucha por mantener niveles cercanos a los 93.000 dólares. La venta masiva de BTC se ha intensificado tras las fuertes salidas de los ETF de Bitcoin la semana pasada.

Peter Schiff añadió que Bitcoin ha bajado ahora un 26% desde su máximo reciente. Subrayó que la caída es aún más severa cuando se mide en términos de oro.

Según él, Bitcoin ha caído un 39% en términos de oro, lo que señala un mercado bajista «mucho más feroz» en relación con el metal precioso. «Vended Bitcoin ahora y comprad oro antes de que os destrocen», dijo Schiff en su reciente mensaje en la plataforma X.

Los expertos del mercado creen que ha habido una divergencia creciente entre el precio de BTC y el oro desde la masiva liquidación del mercado cripto de 19.200 millones de dólares del 10 de octubre.

Durante el último mes, el oro ha superado a Bitcoin en aproximadamente 25 puntos porcentuales, revirtiendo varios meses de fuerte correlación positiva entre ambos activos.

Los analistas de The Kobeissi Letter observaron que el sentimiento y la dinámica de precios cambiaron drásticamente después del evento de liquidación del 10 de octubre. Añadieron que la divergencia se debe principalmente a niveles de apalancamiento extremadamente altos y a la presión de liquidación.

Did any bitcoiners complain last year when btc was up 122%, which was 5x SPY, GLD? Was anyone like 'wait, btc's historical perf relative to risk assets says it shouldnt be this high, this is bad!' No, you loved the extra excess, double dip, and so this year you get nothing,… pic.twitter.com/utxLLCUR6G — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 15, 2025

El analista sénior de Bloomberg, Eric Balchunas, ha salido en defensa de Bitcoin en medio de las críticas generalizadas por su bajo rendimiento frente al oro. Escribió: [se omite el contenido del tweet al no estar incluido en el original]

Los expertos prevén una caída del precio de BTC a 83.500 dólares

El analista cripto Ali Martínez informa de que Bitcoin ha roto su canal de negociación. Esto ha aumentado aún más la probabilidad de una caída del precio de BTC hasta los 83.500 dólares.

More than 10,000 Bitcoin $BTC, almost $1 billion, have hit crypto exchanges in the past 72 hours! pic.twitter.com/3kwwzLMKH0 — Ali (@ali_charts) November 16, 2025

Al mismo tiempo, Martínez destaca el aumento de la presión vendedora, señalando que más de 10.000 BTC, casi 1.000 millones de dólares, han llegado a los exchanges de criptomonedas en las últimas 72 horas. El aumento de las entradas señala un debilitamiento del sentimiento inversor en las condiciones actuales del mercado.

En medio de esta venta masiva actual, el inversor veterano Robert Kiyosaki afirmó que planea aumentar sus tenencias de Bitcoin una vez que concluya la actual venta del mercado. Por otro lado, los grandes actores del mercado continúan mostrando confianza en BTC.

Al compartir su rastreador de compras de Bitcoin con puntos naranjas, Michael Saylor insinuó compras adicionales de BTC, calificándola como una «gran semana» por delante. Así, ha desmentido la teoría de que Strategy esté vendiendo Bitcoins de sus tenencias.

