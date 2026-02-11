La plataforma de mercados de predicción Polymarket presentó una demanda federal contra los reguladores de Massachusetts el lunes, buscando bloquear las restricciones estatales a sus operaciones. La acción legal se produce mientras el estado avanza para prohibir que la plataforma rival Kalshi ofrezca mercados de predicción deportiva, preparando el terreno para una batalla jurisdiccional entre las leyes de juego estatales y la supervisión federal.

Esta batalla es crucial para las plataformas de mercados de predicción. Durante el Super Bowl LX, los mercados de predicción (incluidos Kalshi y Robinhood) negociaron aproximadamente 1.500 millones de USD, casi igualando el volumen de 1.760 millones de USD de las casas de apuestas tradicionales. Solo Kalshi registró más de 500 millones de USD en volumen.

Massachusetts se mueve para restringir los mercados de predicción deportiva, pero Polymarket contraataca

La demanda surge tras una orden judicial de Massachusetts emitida la semana pasada que exige a Kalshi aplicar geovallas (geofencing) para que los residentes del estado no accedan a mercados relacionados con deportes en un plazo de 30 días. Los reguladores estatales consideran estas plataformas como operaciones de apuestas deportivas sin licencia que caen bajo la jurisdicción local, en lugar de mercados de derivados financieros. Polymarket, que ha fortalecido su infraestructura mediante una integración nativa de USDC con Circle, argumenta que la intervención estatal usurpa la autoridad federal.

Today, we filed a lawsuit in federal court against Massachusetts. Congress gave the CFTC, not states, exclusive authority over event contracts. These are national markets with critical questions that must be resolved in federal court 🧵 — Neal Kumar (@HereComesKumar) February 9, 2026

Durante meses, las plataformas han sostenido que sus ofertas son contratos de eventos sujetos a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), y no a las comisiones de juego estatales. Este enfrentamiento legal se ha intensificado a medida que grandes entidades entran en el espacio, con Crypto.com lanzando su propia plataforma de mercados de predicción justo cuando el escrutinio regulatorio alcanza su punto máximo. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, y los reguladores de juego del estado figuran como demandados en el proceso, que busca prevenir acciones de cumplimiento que obligarían a la plataforma a bloquear a los usuarios locales.

EXPLORA: Las mejores memecoins de Solana en 2026

Autoridad federal frente a regulación estatal

En la querella presentada ante el tribunal federal, Polymarket alega que Massachusetts carece de la autoridad constitucional para regular su plataforma. La empresa afirma que el Congreso otorgó a la CFTC autoridad exclusiva sobre los contratos de eventos, prevaleciendo sobre las clasificaciones de juego a nivel estatal. Esta distinción es fundamental para el modelo de la plataforma, donde los usuarios negocian acciones sobre resultados que van desde elecciones políticas hasta probabilidades del precio de Bitcoin.

El director legal de Polymarket, Neil Kumar, criticó el enfoque del estado en un comunicado público, enfatizando que los mercados actúan como herramientas de información y no como casinos.

“Correr a un tribunal estatal para intentar cerrar Polymarket U.S. y otros mercados de predicción no cambia la ley federal. Estados como MA y NV que lo han hecho perderán una oportunidad increíble para ayudar a construir los mercados del mañana. El Congreso otorgó a la CFTC, no a los estados, autoridad exclusiva sobre los contratos de eventos”.

La demanda argumenta que la definición estatal de juego es excesivamente amplia cuando se aplica a mercados de derivados que proporcionan utilidad económica y facilitan el descubrimiento de precios.

DESCUBRE las opiniones de Bitpanda

Posible efecto en los mercados descentralizados

La predicción deportiva es un sector central para Polymarket, y el resultado de este caso podría sentar un precedente crucial para los mercados de predicción en todo el país. Si Massachusetts tiene éxito, otros estados como Nevada, que recientemente allanó el camino para prohibiciones similares, podrían seguir su ejemplo, fragmentando potencialmente el mercado nacional mediante el bloqueo geográfico obligatorio. Por el contrario, una victoria federal para Polymarket podría consolidar el papel de la CFTC como el principal regulador de este sector naciente.

Hay mucho en juego a medida que la industria se expande más allá de las opciones binarias simples, con exchanges descentralizados como Hyperliquid admitiendo contratos de resultados. Los analistas del mercado están atentos a un posible anuncio de un marco regulatorio por parte de la CFTC, tras el apoyo señalado por el presidente Michael Selig respecto a la utilidad de los contratos de eventos.

DESCUBRE: La próxima criptomoneda en explotar en 2026

next