Polymarket se integra en Worldcoin: los mercados de predicción se disparan

La aplicación se ha vuelto tan indispensable que el ecosistema World (antes Worldcoin) la integra ahora en su tienda de aplicaciones.

La World App alberga desde ahora una Mini App de Polymarket, haciendo que los mercados de predicción sean accesibles directamente desde el monedero de World.

La Mini App de Polymarket se abre dentro de World App y permite apostar o intercambiar participaciones de mercado (denominadas en dólares) sobre el resultado de un acontecimiento determinado. En concreto, los usuarios pueden realizar apuestas sobre acontecimientos diversos: elecciones, deporte, tecnología, macroeconomía.

La pequeña novedad es que estos mercados aceptan ahora apuestas en WLD (el token de World), además de USDC. Y esto de forma nativa, sin salir de la aplicación. La principal ventaja frente a una casa de apuestas tradicional: no se «apuesta contra la casa».

En el ámbito de los pronósticos tradicionales, las casas de apuestas emplean operadores para modelar las probabilidades de que un acontecimiento determinado se materialice. De estos modelos se derivan unas cuotas que tienen en cuenta cuánto pierde la plataforma si demasiadas personas aciertan.

Por tanto, le interesa que las cuotas estén bien modeladas, pues la pérdida de un usuario es la ganancia de la plataforma.

Esta integración se produce mientras los mercados de predicción experimentan un renovado interés y Polymarket multiplica las colaboraciones (con Chainlink para sus oráculos). El mes pasado, el equipo destacó este trabajo de anclaje de datos, señal de una profesionalización creciente.

Polymarket se acerca a su récord histórico

En Polymarket se intercambian participaciones con otros usuarios, con posibilidad de revender antes del resultado del acontecimiento. Es por tanto el mercado quien fija las cuotas de probabilidad de que un acontecimiento tenga lugar. La plataforma no tiene ningún interés económico en que los apostantes se equivoquen. Se remunera gracias a los volúmenes y a las comisiones de transacción generadas.

Es muy probable que este aumento de los volúmenes esté guiado por un posible reparto gratuito de tokens (airdrop)…

Como muestran los datos recopilados por DeFiLlama, los volúmenes y el valor total bloqueado siguen una fuerte tendencia alcista en 2025. Estas métricas siguen aún lejos de la locura generada por la campaña presidencial (picos azul y naranja en la imagen), pero la tendencia parece mucho más sana.

Técnicamente, el flujo del lado de World está pensado para ser sencillo y accesible. Se selecciona un mercado de Polymarket en la Mini App, se elige USDC (la moneda estable de Circle) o WLD como fuente de fondos y después se valida la transacción. World precisa la existencia de un puente de conversión para abastecer el saldo de Polymarket en dólares a partir de activos compatibles.

Cabe señalar también que Polymarket no es solo un «casino», puede ser también una fuente de información que no debe subestimarse.

Fuerte tracción y marco regulatorio

En efecto, la resolución de ciertos mercados genera todavía fricciones y el sistema actual puede mejorarse ampliamente. El ejemplo del «traje» de Zelenski a principios de este año es el perfecto ejemplo. Alex Wice, gran apostante ante todo, salió a la palestra.

Al mismo tiempo, el aspecto de «distribución» de la aplicación se acelera. Tras el anuncio de un futuro acceso a través de MetaMask, la llegada a World App es un nuevo golpe de efecto. Una vez establecidas, estas colaboraciones amplían la audiencia más allá de los conocedores de las criptomonedas experimentados en DeFi, hacia un público más amplio familiarizado, probablemente menos «cripto nativo».

Zelensky wore this outfit and people bet on whether he would wear a suit or not. Here's my take on the Polymarket suit fiasco: I think in markets like this they should just freeze the market or atleast clarify quickly. Allowing a ton of extra action to bet on an event that… pic.twitter.com/glCkoienli — Alex Wice (@AWice) July 8, 2025

Queda una gran pregunta: el marco regulatorio. Una gran cuestión que encontrará multitud de respuestas debido a las jurisdicciones locales. Este tipo de servicio no está bien visto en todas partes. En varias jurisdicciones, los mercados de predicción se asimilan a juegos de azar (casinos) o a productos derivados sujetos a licencia.

Ahora bien, estas actividades están por defecto muy reguladas. Por eso las plataformas operan a menudo con georrestricciones, procesos de verificación de identidad reforzados o segmentan sus ofertas según los países. World subraya por otra parte que los servicios de terceros utilizados en la Mini App están «sujetos a disponibilidad regional» y a condiciones específicas.

Dicho de otro modo, la experiencia de usuario progresa, el servicio se difunde, pero el cumplimiento normativo sigue siendo un factor clave de su despliegue internacional.

