Por qué el precio de BNB se mantiene por encima de los 1.000 dólares pese al desplome cripto de 19.000 millones

Key Notes

El precio de BNB cayó un 9,6% pero se mantuvo por encima de los 1.000 dólares el sábado, superando a otras criptomonedas rivales de gran capitalización.

Los datos revelan que los inversores se decantaron por BNB y BTC en operaciones de "refugio seguro" en medio de liquidaciones por valor de 19.000 millones de dólares.

El sector de tókenes de intercambio demostró mayor solidez, con un descenso del 5,4% frente a la caída del 9% del mercado cripto global.

El precio de BNB se mantuvo por encima de los 1.130 dólares este sábado 11 de octubre, registrando un retroceso del 9,6% en sintonía con el desplome generalizado del mercado que eliminó 19.000 millones de dólares en liquidaciones cripto globales durante 24 horas. Sin embargo, indicadores clave del mercado demuestran que BNB exhibió una resistencia superior y está mejor posicionado para recuperarse antes que otros tókenes de capa 1 competidores.

BNB y BTC limitan sus pérdidas a un dígito en medio de apuestas por activos refugio

BNB retrocedió desde sus máximos históricos de 1.330 dólares del lunes hasta un mínimo semanal de 1.043 dólares durante el desplome del viernes, antes de rebotar hasta los 1.132 dólares al cierre de esta edición. Cabe destacar que la pérdida intradía del 9,6% de BNB supera su modesto descenso de siete días, que apenas alcanza el 1,7%, lo que indica una fuerte presión compradora que resurge en niveles psicológicos fundamentales mientras los inversores menos firmes abandonaban sus posiciones.

Más allá de esto, los datos de Coinmarketcap muestran que la limitada corrección de BNB la sitúa junto a Bitcoin (-7,69%) como una de las únicas criptomonedas del top cinco que mantienen pérdidas diarias de un solo dígito, a pesar de que las liquidaciones del mercado superaron los 19.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. Esto pone de manifiesto una rotación activa hacia BTC y BNB como «refugio seguro» durante la caída actual del mercado.

¿Por qué el precio de BNB aguanta por encima de los 1.000 dólares?

La exitosa defensa de BNB del nivel de los 1.000 dólares durante el desplome cripto del 11 de octubre puede atribuirse a una mejora del sentimiento tras alcanzar nuevos máximos históricos durante tres semanas consecutivas, así como a la demanda circunstancial derivada de la turbulencia del mercado.

Como token nativo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo y el segundo ecosistema DeFi más grande, BNB se beneficia de múltiples catalizadores de demanda, desde descuentos en comisiones de negociación hasta ingresos crecientes de la red durante periodos de elevada volatilidad.

El sector de tókenes de intercambio cae un 5,4% mientras la capitalización del mercado cripto global se desploma un 9% el 11 de octubre de 2025 | Fuente: Coingecko

Esta doble función convierte a BNB en una cobertura atractiva durante episodios de tensión en el mercado. Los datos agregados de Coingecko sobre el sector de tókenes de intercambio cripto refuerzan esta narrativa el sábado. Como puede observarse, el sector de tókenes de intercambio descendió apenas un 5,4% hasta los 221.400 millones de dólares en capitalización de mercado agregada el sábado, superando con creces al mercado cripto general, que se contrajo un 9% hasta los 3,8 billones de dólares.