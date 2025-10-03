¿Por qué sube el precio de ZCash (ZEC) un 60% hoy?

Key Notes

Zcash (ZEC) saltó casi un 60%, entrando en las 50 principales criptomonedas por capitalización de mercado.

El rally fue impulsado por el lanzamiento del Zcash Trust de Grayscale, atrayendo la atención institucional.

Los indicadores técnicos sugieren que ZEC está sobreextendido, pero el impulso se mantiene fuerte por encima de 120 dólares.

Zcash (ZEC, 133,4 dólares) registró un repunte del precio del 59% el 2 de octubre, convirtiéndose en una de las criptomonedas con mejor rendimiento del día. Esto se suma al rally en curso de la criptomoneda, que marca un crecimiento del precio semanal del 150% y una ganancia del 250% en capitalización de mercado.

ZEC atravesó un máximo de tres años de 153 dólares el 1 de octubre. Esto resultó en la entrada del token en la lista de las 50 principales criptomonedas, superando a PUMP de Pump.fun con una capitalización de mercado de 2.360 millones de dólares.

En el momento de escribir estas líneas, ZEC cotiza alrededor de 146 dólares, impulsando los volúmenes diarios de negociación casi un 300%, según CoinMarketCap.

El repunte llega después de que Grayscale anunciara recientemente el lanzamiento del Grayscale Zcash Trust (ZCSH), uno de los primeros productos de grado institucional que proporciona exposición a la criptomoneda.

El fideicomiso, diseñado para inversores acreditados, permite la participación sin necesidad de comprar, almacenar o gestionar directamente el activo subyacente. Los analistas ven esto como un catalizador importante para el crecimiento de Zcash.

Zcash is similar to Bitcoin in its design. Zcash $ZEC was created from the original Bitcoin code base, but it uses a privacy technology that encrypts transaction information and allows users to shield their assets.

A diferencia de muchas monedas digitales, Zcash está construido sobre la base de código de Bitcoin pero añade una capa única de privacidad mediante pruebas de conocimiento cero (zk-SNARKs). Estas herramientas criptográficas permiten a los usuarios elegir entre transacciones totalmente transparentes o privadas.

Bitcoin ha estado cada vez más vinculado a instituciones y supervisión regulatoria. Sin embargo, Zcash mantiene un fuerte seguimiento entre los puristas de las criptomonedas que valoran la descentralización y el anonimato.

¿Precio de ZEC hacia 200 dólares?

En el gráfico diario, el MACD permanece fuertemente alcista, con una amplia divergencia entre las líneas de señal y MACD, indicando un fuerte impulso. Para los alcistas, la siguiente resistencia se encuentra cerca de 160-165 dólares, con una ruptura que podría llevar potencialmente a 200 dólares.

ZEC está cotizando muy por encima de la banda superior de Bollinger, una señal de condiciones extremas de sobrecompra que a menudo conducen a retrocesos. Los operadores deberían vigilar el soporte inmediato en torno a 120 dólares, seguido de 100 dólares, donde una nueva prueba podría estabilizar la tendencia.

Los defensores de la privacidad son optimistas, pero muchos analistas advierten que ZEC podría enfrentarse a volatilidad después de una subida tan explosiva. Históricamente, las altcoins de privacidad han atraído el escrutinio regulatorio, lo que puede pesar sobre el sentimiento a largo plazo.

La preventa de Bitcoin Hyper se acerca a los 20 millones de dólares

Mientras ZEC continúa su rally ascendente, otro proyecto, Bitcoin Hyper (HYPER), también está causando sensación durante su fase de preventa. El proyecto pretende abordar algunos de los desafíos más apremiantes de Bitcoin: velocidades de transacción lentas, altas comisiones de red y la ausencia de funcionalidad de contratos inteligentes incorporada.

Bitcoin Hyper introduce una solución de Capa 2 de nueva generación impulsada por una máquina virtual optimizada. Esto permite transacciones más rápidas y económicas mientras permanece anclado a la capa base segura de Bitcoin. El token HYPER alimenta la actividad de la red cubriendo los costes de transacción, proporcionando recompensas por participación y otorgando acceso a funciones avanzadas.

Los poseedores de HYPER también se benefician de un 60% de rentabilidad anual sobre los tokens apostados, ofreciendo oportunidades de ingresos pasivos mientras respaldan la expansión de la red.

