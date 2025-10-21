¿Por qué suben las criptomonedas hoy?

Key Notes

El incremento del interés abierto revela que los operadores están dispuestos a asumir operaciones de mayor riesgo, reflejando un sentimiento de mercado robusto.

El mercado de criptomonedas experimenta un repunte significativo ante la proximidad de acontecimientos decisivos y las expectativas de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El valor total del mercado de criptomonedas se ha incrementado un 4,15% en las últimas 24 horas, alcanzando los 3,77 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Bitcoin ha superado la barrera de los 111.000 dólares con una subida del 4,3%, mientras que Ethereum ha escalado un 5,2%, situándose por encima de los 4.000 dólares, una cifra psicológicamente relevante para los inversores.

Este impulso alcista generalizado ha provocado liquidaciones por valor de 521 millones de dólares en el mismo periodo: 182 millones en posiciones largas y 338 millones en cortas, conforme a la información recogida por CoinGlass. El predominio de liquidaciones en posiciones cortas coincide con un aumento del 5,8% en el interés abierto total del mercado, que asciende ahora a 155.000 millones de dólares.

Perspectivas macroeconómicas favorables

El pasado 11 de octubre, el mercado cripto registró liquidaciones por 19.350 millones de dólares, la mayor purga de la historia del sector, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles adicionales del 100% a China.

Aquello no fue una corrección ordinaria, sino una venta masiva que volatilizó 400.000 millones de dólares del ecosistema de activos digitales.

Con la atenuación de las tensiones arancelarias, los analistas consideran probable que se alcance un acuerdo próximamente.

Rod D. Martin, fundador y consejero delegado de Martin Capital, declaró a NTD que Trump «dejó bastante claro» al establecer el 1 de noviembre como fecha límite para la última ronda de aranceles.

«Eso indica que hay negociaciones en marcha, y creo que estamos cerca de un acuerdo», añadió Martin.

Eventos institucionales marcan la semana

Por otra parte, la Reserva Federal estadounidense celebrará mañana martes 21 de octubre su «Conferencia sobre Innovación en Pagos», que comenzará a las 8:00 horas locales. Participarán directivos de compañías cripto como Chainlink, Paxos, Coinbase y Circle, entre otras.

Los puntos centrales de debate serán los pagos con criptomonedas, los casos de uso de las stablecoins y los productos tokenizados.

El miércoles 22 de octubre, varios líderes de la industria —Brian Armstrong, Sergey Nazarov, Mike Novogratz y Hayden Adams— asistirán a una mesa redonda con senadores demócratas favorables a las criptomonedas, según publicó en X la antigua reportera de FOX Business Eleanor Terrett.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, firme defensora del sector cripto, encabezará este encuentro con los principales responsables de la industria.

🚨SCOOP: These crypto C-suites are expected to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation and the path forward: 📌Coinbase CEO @brian_armstrong

📌Chainlink CEO @SergeyNazarov

📌Galaxy CEO @novogratz

📌Kraken CEO… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 20, 2025

Cualquier resultado positivo derivado de estos eventos podría contribuir al sentimiento alcista generalizado del mercado, impulsando al alza los precios de los activos digitales en los próximos días.

