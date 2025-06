ETH se cotiza cerca de los 2450 dólares, y los operadores están atentos a si puede mantenerse por encima del nivel crucial de los 2400 dólares, un punto que podría determinar el próximo movimiento importante del precio en las próximas semanas para una de las criptomonedas que más ha subido.

Cabe destacar que la segunda mayor criptomoneda ha probado repetidamente la zona de resistencia entre los 2720 y los 2860 dólares desde mayo. El analista de criptomonedas Michael van de Poppe señaló que estas nuevas pruebas han estado generando «resistencia» para una posible ruptura.

Holding above this crucial range low and we're likely going to be testing the other side of the range in the upcoming weeks. pic.twitter.com/wgkDmyiPlN

So far, so good for $ETH .

Añadió que los inversores podrían ver cómo la liquidez cae por debajo de los 2233 $ antes de un repunte al alza, lo que apunta a un posible retroceso a corto plazo para muchas altcoins.

Si Ethereum logra superar su principal zona de resistencia, podría apuntar a un repunte hacia el nivel de 4000 $ visto por última vez en diciembre y formar parte de una de las criptomonedas que va a explotar en 2025.

El popular analista Degen Hardy señaló que mantendrá su posición larga mientras Ethereum se mantenga por encima de los 2400 dólares. Explicó que una ruptura de este nivel podría indicar que los alcistas están luchando por recuperar los máximos semanales sin explotar.

$ETH UPDATE 📊

Still in my LONG position as long as we hold above this zone ($2.4K)

Will cut it if we break down, bulls are struggling to get to the untapped weekly above.

Watching closely, lock in profits if you haven't done so already. pic.twitter.com/Psg9VdF7I4

— Hardy (@Degen_Hardy) June 27, 2025