Predicción de precio de Solana: potencial alcista pese a la caída de VSA

VisionSys también anunció una asociación con Marinade Finance, un protocolo DeFi líder en Solana que gestiona más de 2.000 millones de dólares en activos.

Las acciones de VisionSys AI (VSA), una compañía cotizada especializada en interfaces cerebro-máquina e inteligencia artificial con vínculos previos a Solana, se desplomaron más del 77% el miércoles, ampliando su caída de cinco días hasta el 88%.

El descenso siguió al anuncio de la empresa de una oferta directa registrada que se espera recaude alrededor de 12 millones de dólares, sin una declaración clara sobre el destino de los fondos.

La acción, recientemente cotizada a 0,29 dólares por título, alcanzó un mínimo de 0,24 dólares, su nivel más débil desde enero. Esto ocurre apenas un mes después de que VisionSys desvelara su ambicioso plan para construir una tesorería en Solana valorada en hasta 2.000 millones de dólares, comenzando con una adquisición de 500 millones de dólares en SOL durante los primeros seis meses.

Sin embargo, la firma no ha informado de ninguna compra, lo que genera dudas sobre el estado de su iniciativa vinculada a Solana.

Análisis del precio de SOL: potencial alcista significativo

El gráfico muestra cómo SOL se consolida dentro de un canal descendente, con la acción del precio intentando recientemente romper al alza.

Si Solana mantiene su posición en torno al rango de 150-155 dólares, podría confirmar una configuración de reversión, resultando en un importante repunte hacia los 400 dólares, una ganancia potencial del 157%.

No obstante, el RSI ronda el 37, indicando debilidad a corto plazo. Una posible caída a 130-135 dólares podría volver a testear el soporte a largo plazo antes de que los compradores recuperen el control total. El MACD permanece en territorio negativo pero muestra señales de estabilización.

Una ruptura con volumen significativo por encima de la zona de resistencia de 175-185 dólares podría desencadenar un rally de acumulación más fuerte, apuntando primero a 250 dólares, seguido de 400 dólares.

