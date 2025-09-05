Predicción de precios de Pump.fun: 62 millones en recompras impulsan PUMP hacia las alturas

El token nativo de Pump.fun, PUMP, ha cobrado impulso mientras la plataforma intensifica su agresiva campaña de recompra de tokens. Con más de 62,6 millones de dólares invertidos en la recompra de 16.500 millones de tokens, el equipo está generando una fuente constante de demanda que comienza a reflejarse en el rendimiento del mercado.

Las recompras alimentan el impulso

$PUMP has bought back 5% of the circ supply, with about 4% of that in the last month and is generating high revenue once again. 1% a week is a pretty free trade. I think this will be trading over the ico price in the very near future, and possibly even towards ath's as long… pic.twitter.com/8gqfWxbDO7 — 🐧 Pentoshi (@Pentosh1) September 2, 2025

Durante la semana pasada, Pump.fun ha estado adquiriendo entre 1,3 y 2,3 millones de dólares en tokens PUMP diariamente. A diferencia de muchos proyectos que dependen de tesorerías o emisiones de tokens, la estrategia de Pump.fun se financia mediante flujos de ingresos orgánicos, principalmente las comisiones que cobran a los usuarios por lanzar meme coins en la plataforma.

Hasta ahora, la estrategia está funcionando. PUMP ha subido un 31% durante el mes pasado y registra un aumento del 30% en la última semana, cotizando actualmente a 0,003830 dólares.

Análisis del precio de PUMP: ¿alcista o bajista a partir de aquí?

El gráfico de PUMP que se muestra a continuación revela una formación de cuña que se estrecha, con indicadores de impulso inclinándose hacia territorio alcista. El RSI se sitúa cerca de 63, señalizando un impulso positivo sin estar excesivamente sobrecomprado, mientras que el MACD está cruzando hacia territorio alcista, sugiriendo una posible continuación al alza.

Si las recompras continúan y PUMP logra superar la resistencia a corto plazo en 0,0065 dólares, el gráfico proyecta un movimiento explosivo al alza. El objetivo alcista se sitúa alrededor de 0,039 dólares, lo que representa un repunte del 1.000% desde los niveles actuales.

En el lado negativo, si no logra mantener el soporte, PUMP podría revisitar el rango de 0,0026–0,0028 dólares, una zona destacada por consolidaciones previas. Una ruptura desde ahí podría provocar una corrección del 33%, llevando el token de vuelta hacia sus mínimos de agosto.

¿Está realmente sobre la mesa una multiplicación por 10?

Con Pump.fun comprometiendo decenas de millones en recompras diarias, el proyecto está creando efectivamente un ciclo autorreinforzan­te de demanda. La estructura alcista del gráfico se alinea con este soporte fundamental, convirtiendo el argumento de una posible carrera multiplicada por 10 no solo en expectativas infundadas, sino en un escenario plausible si el sentimiento del mercado continúa favoreciendo a las meme coins.

PUMP se prepara para despegar, pero la preventa de $HYPER domina el sentimiento

Mientras PUMP se prepara para un repunte masivo, Bitcoin Hyper ($HYPER), un ecosistema de Capa-2 de Bitcoin, está generando mucho revuelo tras recaudar 13,6 millones de dólares en su preventa en curso.

A diferencia de otros ecosistemas que dependen de altcoins, Bitcoin Hyper pretende llevar memes, tokens DeFi y NFT a la cadena de bloques segura de Bitcoin. El proyecto se centra en resolver dos de los desafíos más persistentes de Bitcoin: las velocidades de transacción lentas y las comisiones elevadas.

Al construir una red de Capa-2, promete mantener la seguridad inigualable de Bitcoin mientras mejora la eficiencia y escalabilidad.

En el centro de este ecosistema se encuentra el token HYPER, que impulsa las comisiones de gas, el staking, la gobernanza y las aplicaciones descentralizadas. Para fomentar la participación temprana, el proyecto ofrece recompensas de staking de hasta el 80% de rendimiento anual durante su preventa.

Puedes comprar $HYPER simplemente visitando el sitio web oficial de Bitcoin Hyper y conectando una cartera compatible, como Best Wallet. Una vez hecho esto, intercambia criptomonedas existentes o utiliza una tarjeta de débito o crédito para completar la transacción.