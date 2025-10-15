Predicción del precio de Bonk: la masacre de las memecoins arrasa a un gran inversor

Key Notes

El desplome no solo expuso la fragilidad en la liquidez de las memecoins, sino que también puso de manifiesto posibles oportunidades para los creyentes a largo plazo en el token meme Bonk (BONK).

Unipcs reveló que sufrió pérdidas de 15 millones de dólares después de que una volatilidad extrema liquidase sus posiciones apalancadas en Bonk (BONK) y Fartcoin (FARTCOIN).

Mientras que Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) experimentaron caídas moderadas de alrededor del 13%, las altcoins y los tokens meme se desplomaron entre un 70% y un 99% en cuestión de minutos.

El evento quedó en gran medida confinado a los exchanges centralizados, lo que sugiere un fallo de liquidez o de los creadores de mercado más que un colapso sistémico en todo el mercado.

'the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD' — Job 1:21 yesterday's liquidation event is the most brutal i've witnessed in my time in crypto i got wiped out on ALL my perps positions literally everything eight figures: $30 million+ at peak… pic.twitter.com/EvOmaZT0rZ — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 11, 2025

Surgieron informes de que las órdenes de stop-loss fallaron, se hizo imposible añadir margen y las liquidaciones en cascada aceleraron la debacle.

A pesar de las pérdidas, Unipcs mantuvo el optimismo, afirmando que reformaría sus marcos de trading, reduciendo el apalancamiento, reforzando los controles de riesgo y protegiendo las posiciones de fallos a nivel de exchange.

Se mostró confiado en una posible recuperación durante el cuarto trimestre y en el potencial de beneficios a largo plazo del ciclo cripto más amplio.

Análisis del precio de BONK: ¿preparándose para una recuperación masiva?

Bonk (BONK), uno de los tokens meme más volátiles de Solana, ha entrado en una fase crucial de acumulación tras una tendencia bajista prolongada.

Como muestra el gráfico semanal, BONK cotiza cerca de la zona de 0,000015 dólares, formando actualmente un patrón de cuña descendente, una estructura que a menudo precede a grandes reversiones.

El precio ha vuelto a testear recientemente su soporte a largo plazo entre 0,000010 y 0,000012 dólares, una zona que históricamente ha desencadenado fuertes rebotes.

El RSI se sitúa en torno a 42, lo que sugiere que BONK se acerca a territorio de sobreventa, mientras que el MACD se está aplanando, apuntando a un agotamiento bajista.

Si los alcistas defienden este soporte clave y BONK supera la línea de resistencia descendente cerca de 0,000020 dólares, el siguiente objetivo importante se sitúa en 0,00010 dólares, lo que representa un posible repunte del 539% desde los niveles actuales.

Por otro lado, si no logra mantenerse por encima de 0,000010 dólares, podría desencadenar otra corrección del 30-40% antes de que entren los compradores a largo plazo.

Oportunidad de comprar en la caída

Históricamente, las caídas extremas han precedido a recuperaciones desmesuradas una vez que la liquidez se estabiliza y el sentimiento del mercado rebota.

La asociación de BONK con el ecosistema de Solana, combinada con el aumento de la actividad de desarrolladores y minoristas, añade una base especulativa pero prometedora para la recuperación.

Para los inversores disciplinados, esto podría ser una configuración clásica de «comprar en la caída» antes de un posible resurgimiento del mercado.

La ventana de compra de BONK se cierra mientras la preventa de $SNORT avanza de forma notable

Aunque la ventana de compra de BONK podría estar cerrándose, Snorter Bot ($SNORT) se posiciona como una incorporación fresca al creciente mundo de las herramientas de trading basadas en Telegram, con el objetivo de simplificar cómo los usuarios compran, venden y gestionan criptomonedas.

El bot se lanza primero en Solana, una de las blockchains más rápidas y eficientes en costes, con planes de expandirse pronto a Ethereum, BNB Chain y otras redes importantes.

Su objetivo es hacer que el trading sea tan sencillo como chatear, eliminando la necesidad de extensiones complejas de navegador o monederos de terceros.

Cabe destacar que la preventa en curso del proyecto ya ha atraído 4,6 millones de dólares, lo que indica un apoyo masivo de la comunidad.

Cada token $SNORT tiene actualmente un precio de 0,1079 dólares, con 6 días hasta el próximo aumento de precio. Es la última oportunidad para comprar Snorter.

Snorter Bot permite a los usuarios crear o conectar un monedero cripto en segundos, operar con tokens al instante e incluso establecer órdenes automáticas de compra y venta sin salir de Telegram.

La plataforma se centra tanto en la velocidad como en la seguridad, reduciendo el riesgo de estafas o transacciones fallidas mientras mantiene una de las estructuras de comisiones más bajas en Solana.

El respaldo al ecosistema viene del token $SNORT, que impulsa las funciones premium dentro de la plataforma.

Los poseedores pueden disfrutar de comisiones de transacción más bajas, acceder a herramientas de trading avanzadas y obtener recompensas de staking del 108% anual.