Predicción del precio de Dogecoin: un analista augura un repunte parabólico, y los datos de la cadena empiezan a darle la razón

Las salidas de los exchanges apuntan a una acumulación y una reducción de la oferta.

Según los datos de CoinGlass, cerca de 23 millones de dólares en DOGE han salido de las plataformas de intercambio durante las últimas semanas. Se trata de una de las mayores salidas acumuladas de 2025. Históricamente, este tipo de movimientos suelen indicar que los inversores a largo plazo están acumulando, y no que se esté produciendo una toma de beneficios a corto plazo.

Con menos liquidez disponible en los exchanges, las reacciones alcistas del precio ante picos de demanda podrían amplificarse de manera notable. Mientras otras de las mejores memecoins importantes, como Shiba Inu y Pepe, se mantienen en una fase de consolidación, las reservas reducidas de Dogecoin en las plataformas de intercambio refuerzan su posición como la moneda meme dominante.

Además, el ETF de DOGE de 21Shares (TDOG) se ha incorporado recientemente al DTCC, lo que apunta a un interés institucional creciente en productos vinculados a criptomonedas meme. Este desarrollo recuerda al patrón observado antes de anteriores repuntes del sector liderados precisamente por Dogecoin.

Análisis del precio de Dogecoin: ¿qué viene ahora?

El gráfico muestra a Dogecoin consolidándose dentro de una formación de triángulo simétrico, cotizando en torno a los 0,25 dólares en el momento de escribir estas líneas. Desde mediados de 2022, DOGE pasó más de un año en fase de acumulación antes de ir desplazándose gradualmente hacia una tendencia alcista lenta a lo largo de 2024.

A medida que la estructura madura en 2025, el analista señala similitudes con configuraciones previas de ruptura que precedieron a repuntes de varios cientos por ciento.

Según la proyección, una ruptura confirmada por encima de la línea de tendencia superior del triángulo podría desencadenar una fase de aceleración con un objetivo de 1 dólar, lo que supondría un repunte de casi el 300% desde los niveles actuales.

El RSI se mantiene neutral en 54,5, lo que sugiere margen para nuevas subidas, mientras que el MACD se sitúa por encima de la línea cero, señalando las primeras etapas de un impulso alcista.

Si la estructura ascendente actual se mantiene, Dogecoin podría continuar su escalada hacia el rango de 0,35-0,40 dólares como objetivo a medio plazo, antes de desafiar la barrera del dólar a largo plazo.

Sin embargo, una ruptura a la baja de la línea de tendencia inferior del triángulo podría llevar a una corrección a corto plazo hacia los 0,15-0,14 dólares, lo que representaría un retroceso potencial del 40% antes de que los compradores vuelvan a entrar.

A pesar de este riesgo, la tendencia general sigue siendo alcista siempre que DOGE mantenga el soporte por encima de los 0,18-0,20 dólares, donde las zonas de demanda previas coinciden con los niveles históricos de acumulación.

La posible ruptura de DOGE hacia 1 dólar impulsa la preventa de Maxi Doge

El avance de DOGE hacia el dólar ha reavivado el interés en todo el espacio de las monedas meme, y hay una preventa que está captando esa energía de una forma completamente nueva. Maxi Doge ($MAXI) se basa en el legado de Dogecoin, pero lo lleva a otro nivel, combinando la cultura meme con una mentalidad centrada en el fitness, construida sobre la fuerza, la disciplina y la determinación.

El proyecto ya ha recaudado 2,88 millones de dólares, y quedan menos de 48 horas antes del próximo aumento de precio.

En el centro de todo ello hay una mascota Doge musculosa y llena de energía que encarna la persistencia y la confianza: un símbolo para los inversores que no se saltan las subidas y que no se rinden.

Más que un típico token meme, Maxi Doge promueve un estilo de vida arraigado en la constancia, tanto en el gimnasio como en el trading, animando a los poseedores a adoptar una mentalidad de mejora continua y resiliencia.

Más allá de su potente imagen de marca, Maxi Doge también ofrece un ecosistema funcional. Los poseedores de tokens pueden participar en staking para obtener recompensas automáticas diarias, unirse a competiciones de trading semanales y competir en torneos gamificados organizados en plataformas de futuros asociadas.

El proyecto también gestiona un Maxi Fund que respalda la liquidez, el marketing y futuras iniciativas de crecimiento.

Además, $MAXI, el token, constituye el núcleo del ecosistema, con un 119% de recompensas de staking para los primeros compradores.