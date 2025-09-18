Predicción del precio de Pepe: el volumen de PEPE arrasa con Shiba Inu, ¿podrá superar a DOGE?

Key Notes

Según los datos de CoinMarketCap, el volumen de operaciones de PEPE se disparó hasta los 1.340 millones de dólares, superando los 198 millones de Shiba Inu y los 290 millones de Pudgy Penguins.

Pepe Coin (PEPE) se ha erigido como uno de los tokens meme más comentados durante este mes de septiembre, protagonizando un repunte notable impulsado por una reducción drástica de la oferta y una demanda que no deja de crecer. PEPE alcanzó un máximo mensual de 0,00001200 dólares el pasado 13 de septiembre, alimentado por una caída espectacular de las reservas en los intercambios.

En tan solo dos jornadas, 1,1 billones de tokens abandonaron las plataformas de intercambio, reduciendo la oferta total mantenida en estos mercados hasta los 255,9 billones desde los 257 billones registrados el 11 de septiembre.

Análisis del precio de PEPE: ¿destronará a Dogecoin (DOGE)?

Pese a su crecimiento explosivo, la capitalización bursátil de PEPE permanece en 4.540 millones de dólares, muy por debajo de la imponente valoración de 40.260 millones que ostenta Dogecoin.

Con PEPE cotizando actualmente a 0,00001082 dólares, necesitaría ascender hasta los 0,0000962 dólares para igualar la capitalización de DOGE, lo que supondría un impresionante repunte del 787% desde los niveles actuales.

Aunque superar a DOGE pueda parecer una meta ambiciosa, la actividad comercial de PEPE y el entusiasmo de los inversores demuestran que está construyendo el impulso necesario para desafiar la jerarquía establecida entre las mejores memecoins.

Escenarios alcistas y bajistas

El gráfico diario de PEPE muestra un intento de ruptura desde una cuña de consolidación a largo plazo. El token ha permanecido comprimido entre líneas de tendencia cada vez más estrechas desde mayo, pero el impulso alcista reciente lo ha acercado a la resistencia.

Si PEPE logra superar la zona de resistencia roja situada en torno a los 0,00001200 dólares, el siguiente objetivo a corto plazo sería los 0,000020 dólares. Más allá de esa marca, una ruptura confirmada podría abrir el camino hacia los 0,0000962 dólares.

El fracaso en superar la resistencia podría llevar a PEPE a revisitar el soporte en 0,00000570 dólares. Una ruptura por debajo de esta zona debilitaría las perspectivas alcistas y podría desencadenar mayores caídas.

¿Se avecina un duelo entre criptomonedas meme?

PEPE ya ha superado a Shiba Inu en volumen de operaciones y se está consolidando como un firme contendiente en el arena de los tokens meme.

Aunque adelantar a Dogecoin requiere un repunte de casi 8 veces su valor actual, los fundamentos de una oferta reducida en los intercambios y unos volúmenes crecientes proporcionan un marco alcista.

Mientras PEPE sigue subiendo, la preventa de $HYPER supera los 16 millones de dólares

Con PEPE aspirando a protagonizar una carrera generacional, Bitcoin Hyper ($HYPER) está ganando reconocimiento rápidamente como uno de los proyectos más emocionantes del ecosistema Bitcoin. Su preventa ya ha recaudado más de 16,4 millones de dólares en un breve período.

El atractivo del proyecto radica en su objetivo de crear el primer ecosistema Layer-2 completo sobre Bitcoin, una iniciativa que podría desbloquear oportunidades para memes, tokens DeFi y NFT directamente en la cadena de bloques más segura del mundo.

Imaginen la velocidad de Solana y los contratos inteligentes dentro del ecosistema Bitcoin.

En su núcleo, Bitcoin Hyper utiliza herramientas avanzadas para procesar transacciones en segundos y a una fracción del coste habitual.

El propio token HYPER desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del ecosistema. Se emplea para pagar transacciones, participar en el staking, tomar parte en decisiones de gobernanza y acceder a aplicaciones descentralizadas.

Para fomentar la participación, los compradores tempranos del token $HYPER pueden optar a recompensas de staking de hasta el 70% anual.

Para adquirir tokens HYPER de forma anticipada, visitad el sitio web oficial de Bitcoin Hyper y conectad una cartera compatible (como Best Wallet).

Podéis utilizar criptomonedas existentes o una tarjeta de débito/crédito para completar la compra de $HYPER.