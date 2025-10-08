Predicción del precio de Pi Coin: el token se desploma un 90% mientras el mercado repunta, ¿es este el final del proyecto?

Key Notes

El devastador desplome borró unos 18.000 millones de dólares de valor de mercado en seis meses, alarmando a los inversores incluso mientras el mercado cripto en general repuntaba.

El precio de Pi ha experimentado un descenso continuado desde principios de marzo, con mayo ofreciendo únicamente un breve rebote. Solo en los últimos 90 días, Pi ha perdido alrededor del 42%, mientras que los volúmenes de negociación han caído masivamente, apuntando a un desvanecimiento del interés minorista y de la liquidez.

A pesar del lanzamiento de funcionalidades DEX y AMM y de la aparición pública de los fundadores en TOKEN2049 en Singapur, el sentimiento del mercado sigue siendo sombrío.

Valoraciones irrealistas y negación comunitaria

Según Spock, muchos «Pioneros» de Pi permanecen despreocupados, dado que sus tenencias fueron minadas en lugar de compradas. Sin embargo, criticó las valoraciones delirantes de la comunidad.

Pi crashed over 90% from its highest position that’s basically a rug pull. Why should I or other Pi Network investors be happy about that? Pi Network has lost over $18 billion in value in just six months, and most Pioneers don’t invest; they mine. So they don’t see Pi Network’s… https://t.co/VIzP4LYbYu — Mr Spock 𝛑 (@MrSpockApe) October 5, 2025

Mientras algunos usuarios coincidieron con su análisis, otros le acusaron de hipocresía, alegando que en su momento defendió el valor inflado de Pi y animó a los inversores a mantener sus posiciones durante el declive.

Análisis del precio de PI: el gráfico señala una ruptura inminente

El gráfico de 3 horas de PI confirma un patrón de triángulo descendente, típicamente una configuración bajista. No obstante, tras una caída tan pronunciada, la formación podría indicar tanto continuación como reversión, dependiendo de qué lado se rompa primero.

Pi está consolidando actualmente cerca de 0,2628 dólares, estrechándose dentro del triángulo y acercándose al vértice, lo que indica que un movimiento importante es inminente.

Una ruptura por encima de la resistencia podría impulsar Pi hasta 0,38 dólares, un potencial rebote del 43,86% hacia la resistencia previa. Este movimiento se alinea con una posible ruptura de una cuña descendente, otro patrón alcista.

Sin embargo, una ruptura por debajo del soporte podría arrastrar los precios hasta 0,22 dólares, marcando un descenso del 15% y confirmando la continuación de la tendencia bajista más amplia.

Atrapado entre la exageración publicitaria y la realidad

La comunidad de Pi permanece dividida: algunos ven el desplome como prueba de una estafa de salida, mientras otros insisten en que no hay «pérdida» real dado que los tokens no se compraron con dinero fiduciario.

No obstante, el mensaje del mercado es claro: el impulso se ha evaporado, y solo una ruptura confirmada determinará si Pi puede recuperar credibilidad o seguir cayendo en espiral.

