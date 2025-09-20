Predicción del precio de Pi Coin: nueva actualización ‘Protocolo v23’ entra en funcionamiento, ¿movimiento de 100x?

Key Notes

La actualización constituye un hito técnico importante para la red Pi, y el mercado está empezando a tomar nota.

El reciente repunte siguió a la validación exitosa del bloque 20.824.824 bajo el nuevo protocolo. Cabe destacar que el bloque mostró cero transacciones fallidas y confirmó el soporte para hasta 1.000 transacciones por bloque.

El Protocolo v23 no solo señala el desarrollo continuado de la red Pi, sino que también muestra la alineación con la robusta infraestructura de Stellar. Proporciona a los desarrolladores un marco mejor para probar aplicaciones antes de implementarlas en la red principal.

Además, la actualización incluye planes para un sistema KYC (Conozca a su Cliente) descentralizado, diseñado para soportar la verificación de identificación nacional y abrir la infraestructura de Pi a proyectos externos.

Análisis del precio de Pi: ¿hacia dónde se dirige el token?

El gráfico diario muestra que Pi Coin se está consolidando dentro de un canal paralelo descendente desde mayo.

El precio de PI está actualmente rondando cerca de la línea media en 0,3586 dólares según los datos de CoinMarketCap.

El RSI se sitúa en 49,82, mostrando condiciones que no están ni en sobrecompra ni en sobreventa. Mientras tanto, el MACD es ligeramente positivo en 0,0026, sugiriendo una posible reversión de tendencia si el volumen de compra aumenta.

Una ruptura por encima de la resistencia del canal podría encender un fuerte repunte hacia 0,65, 1,00 y 1,67 dólares en etapas sucesivas.

Si el impulso persiste, una ruptura extendida podría apuntar a 4,00 dólares, representando un aumento de más del 1000% desde los niveles actuales.

Sin embargo, un fallo en romper por encima de la resistencia podría desencadenar una caída hacia 0,32 dólares, con riesgos de mayor descenso hacia 0,18 dólares, una posible caída del 53%.

¿Puede Pi Coin realmente hacer un 100x?

Aunque un movimiento de 100x (hacia 36 dólares o más) suena ambicioso, la capitalización de mercado actual de 2.900 millones de dólares hace que tal movimiento sea menos probable a corto plazo.

No obstante, si el Protocolo v23 hace la transición exitosamente a la red principal, la adopción se acelera mediante KYC descentralizado, y nuevas cotizaciones expanden la accesibilidad de Pi, el potencial alcista a largo plazo podría seguir siendo masivo.

